Согласно новому Избирательному кодексу, который подписан Президентом Владимиром Зеленским, залог для кандидатов, которые намерены участвовать в местных выборах, вырос почти в 40 раз по сравнению с местной кампанией 2015 года.

Об этом сообщило движение “Честно”.

На такой рост повлияли сразу два фактора: изменение формулы расчета, которая увеличивает размер залога ровно в 10 раз (4 минимальные заработные платы на каждые 10 000 избирателей) и то, что с 2015 году минимальная заработная плата в гривневом эквиваленте выросла в 4 раза.

Отмечается, что размер залога для кандидата в мэры областного центра или крупного города от 90 тысяч избирателей будет составлять не менее 170 тысяч гривен (Ужгород). Рекордным будет залог для кандидатов в мэры Киева – более 4 миллионов гривен.

Для сравнения, на выборах мэра Киева в 2015 году стоимость залога составила лишь 104 тысячи гривен. При этом новая сумма будет выше, чем залог кандидатов в президенты – 2 миллиона 500 тысяч гривен.

Подчеркивается, что такая формула применяется только для городов областного значения и городов, в которых зарегистрировано от 90 000 избирателей и более. В общем, под такие критерии в масштабах страны подпадает 30 городов (города под оккупацией в данных не учтены).

Партии, городская организация которой будет выдвигать своих кандидатов в мэры во всех этих городах, только на залог нужно будет выложить более 20 миллионов гривен. Еще 20 миллионов партии придется потратить на регистрацию избирательных списков ее местных организаций на выборах депутатов в городские советы этих же 30 городов.

“Эти деньги вернутся субъекту внесения залога только при условии, если кандидат в мэры в первом туре выигрывает выборы, или же попадет во 2 тур. В противном случае залог перечисляется в местный бюджет. Так же происходит и с партиями, если ее местная организация выигрывает выборы и примет участие в распределении мандатов в городском совете, то залог ей вернется. В противном случае деньги также перечисляются в местный бюджет”, – пояснили в “Честно”.

Кроме того, значительно возрастет также “стоимость” регистрации списка кандидатов в областные советы. В отдельных случаях залог за регистрацию партийного списка в облсовет является даже сопоставимым или выше залога на парламентских выборах, который в 2019 году составлял менее 4,2 миллиона гривен.

В частности, дороже всех обойдется регистрация списка кандидатов в депутаты Днепропетровского областного совета – почти 4,67 млн гривен.

В целом же партиям, которые будут выдвигать своих кандидатов по всем советам и в головы всех крупных городов Украины, залог обойдется в 88 млн гривен (без учета оккупированных территорий).