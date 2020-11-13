Партия "Европейская Солидарность" получила больше всего мандатов в Киевском областном совете на местных выборах.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от “ЕС” Виктория Сюмар.

Так, накануне Киевская областная ТИК (территориальная избирательная комиссия) установила результаты выборов депутатов в Киевский областной совет.

“Европейская Солидарность” получила 19,54% голосов избирателей и 25 мандатов.

На втором месте идет пропрезидентская партия “Слуга народа”, у которой будет 22 депутата в облсовете.

Партии ВО “Батькивщина” и “За майбутне” заведут в облсовет по 14 своих депутатов.

А у “Оппозиционной платформы – За життя” будет 9 депутатов.

Сюмар подчеркнула, что “Европейская Солидарность” готова к переговорам с проукраинскими политическими силами.

“Мы готовы к переговорам с проукраинскими политическими силами, которые разделяют наши программные принципы в области. Воля избирателей в области очевидна – формирование большинства во главе с “ЕС”, – написала она.

Кроме того, Сюмар проинформировала, что кандидаты от “Евросолидарности” выиграли выборы на голов десяти объединенных территориальных общин в Киевской области, однако “объявление их победителями пока затягивают всеми возможными способами”.

“Впереди обжалование результатов в Василькове, где у нас просто украли мандаты, перевыборы в Украинке, Броварах и Борисполе. В каждом из этих городов будем бороться за победу”, – уточнила нардеп.