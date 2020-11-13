Об этом сообщила на своей странице в Facebook нардеп от “ЕС” Виктория Сюмар.
Так, накануне Киевская областная ТИК (территориальная избирательная комиссия) установила результаты выборов депутатов в Киевский областной совет.
“Европейская Солидарность” получила 19,54% голосов избирателей и 25 мандатов.
На втором месте идет пропрезидентская партия “Слуга народа”, у которой будет 22 депутата в облсовете.
Партии ВО “Батькивщина” и “За майбутне” заведут в облсовет по 14 своих депутатов.
А у “Оппозиционной платформы – За життя” будет 9 депутатов.
Сюмар подчеркнула, что “Европейская Солидарность” готова к переговорам с проукраинскими политическими силами.
“Мы готовы к переговорам с проукраинскими политическими силами, которые разделяют наши программные принципы в области. Воля избирателей в области очевидна – формирование большинства во главе с “ЕС”, – написала она.
Кроме того, Сюмар проинформировала, что кандидаты от “Евросолидарности” выиграли выборы на голов десяти объединенных территориальных общин в Киевской области, однако “объявление их победителями пока затягивают всеми возможными способами”.
“Впереди обжалование результатов в Василькове, где у нас просто украли мандаты, перевыборы в Украинке, Броварах и Борисполе. В каждом из этих городов будем бороться за победу”, – уточнила нардеп.
- Ранее сообщалось, что в Киевский городской совет прошли семь партий. По количеству голосов избирателей лидирует “Европейская Солидарность” (20,52%), а на втором месте – УДАР (19,98%). Партия “Слуга народа” лишь пятая с результатом 7,53% голосов.
- 27 октября лидер команды “Европейской Солидарности” на выборах в Киевсовет Марина Порошенко поблагодарила избирателей за поддержку и рассказала о первоочередных шагах фракции.