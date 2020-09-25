Министерство юстиции Украины предложит Парламенту изменить форму бюллетеней на местных выборах, которые запланированы на 25 октября, из-за большого количества кандидатов-"однофамильцев".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Минюста Денис Малюська.

Он отметил, что в преддверии выборов немало кандидатов захотели изменить свои имена и фамилии на те, которые имеют лидеры избирательной гонки.

Законных оснований для отказа таким заявителям нет, поэтому Минюст хочет выйти с законодательной инициативой: разрешить отображать недавнюю смену ФИО в бюллетене.

“Выборы выявили немало желающих изменить свои имена и фамилии на те, которые носят лидеры избирательной гонки. Юридических оснований для отказа заявителям нет. И хотя соответствующее изменение будет отражено в официальной предвыборной автобиографии кандидата, это особо не делает такую манипулятивную предвыборную технологию менее эффективной. Предложим Парламенту внести изменения в Избирательный кодекс, чтобы отображать недавнюю смену ФИО непосредственно в бюллетене. Чтобы избирателей не вводили в заблуждение“, – отметил Малюська.

Еще одной проблемой перед выборами, по словам министра, является “чрезвычайно большое количество желающих изменить информацию о партиях и их региональных подразделениях в последние дни перед дедлайном на регистрацию кандидатов”.