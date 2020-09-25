Гражданская сеть ОПОРА проанализировала расходы партий и кандидатов в мэры на политическую рекламу накануне местных выборов.

Отчет по итогам мониторинга опубликован на сайте ОПОРЫ.

По данным гражданской сети, за первую половину сентября в Facebook по меньшей мере 2210 страниц распространяли политическую рекламу. Из них 415 потратили на нее более 100 долларов. Это в основном были страницы политпартий, кандидатов на местных выборах, членов партий и СМИ.

Вместе эти страницы транслировали почти 19,5 тысячи объявлений. На их продвижение было потрачено почти 345 тысяч долларов (9,7 млн гривен). Большая часть этих денег приходится на страницы партий.

Партии

За две недели 150 страниц различных политсил потратили на Facebook-рекламу более 186 тысяч долларов.

ТОП-10 по расходам возглавила партия “За майбутне”, которая потратила более 60 тысяч долларов на рекламу в течение двух недель.

На втором месте по затратам на рекламу в соцсетях — “Слуга народа”. За 15 дней партия потратила более 36 тысяч долларов на 1424 рекламных поста. Это почти столько, сколько “Слуга народа” потратила на рекламу за все лето (39 тысяч долларов). Примечательно, что некоторые посты партии содержали орфографические ошибки.

На третьем месте — “Перемога Пальчевский”. Летом партия потратила на рекламу только 12 тысяч долларов, а за полмесяца осени — почти 15 тысяч (418 тысяч гривен).

На странице “Перемога Пальчевский” был опубликован самый дорогой пост — Facebook оценивает его стоимость в 3-3,5 тысячи долларов (85-99 тысяч гривен).

Следующая по количеству расходов — партия “Пропозиция”, которая за две недели опубликовала 606 рекламных сообщений на 11,7 тысячи долларов (330 тысяч гривен). За лето партия потратила 14,5 тысячи долларов.

“Европейская солидарность” потратила за две недели 11,6 тысячи долларов (327 тысяч гривен). Это меньше, чем было потрачено за лето — почти 20 тысяч долларов.

Партия “Наш край” потратила 10,7 тысяч долларов (почти 300 тысяч гривен) и заказала на эти деньги наибольшее количество рекламных постов — 1443.

“УДАР Виталия Кличко” не входила в летний ТОП-10 по затратам на рекламу, но на этот раз заняла в рейтинге шестое место. Расходы партии на Facebook-рекламу — 6711 долларов (188 тысяч гривен), которые пошли на 195 рекламных сообщений.

“Оппозиционная платформа — За життя” потратила за две недели 6,3 тысячи долларов (178 тысяч гривен) на 243 рекламных поста.

“ЭкоПартия Березы” летом не рекламировалась, но в первые недели сентября потратила почти 6 тысяч долларов на 164 поста.

“Команда Удовиченко — Ридне мисто” в июне-августе потратила 3,9 тысячи долларов на Facebook-рекламу, и за первые две недели сентября вложила в продвижение в соцсетях почти такую ​​же сумму — 3,2 тысячи. Эта партия единственная платила за рекламу российскими рублями.

Кандидаты в депутаты и мэры

В сентябре в соцсети увеличилось количество рекламы, заказанной отдельными кандидатами в депутаты или городские головы. Вместе они потратили 46 тысяч долларов на 2652 рекламных поста.

Больше всего денег на продвижение потратили кандидаты в мэры Киева — Ирина Верещук и Виталий Кличко, Львова — Андрей Садовый и Игорь Васюник, а также кандидат в мэры Полтавы Андрей Матковский.

Ирина Верещук, баллотирующаяся на пост киевского городского головы от “Слуги народа”, потратила более 20 тысяч долларов на 1656 рекламных постов. Это больше, чем следующие четыре кандидата в рейтинге вместе взятые.

Виталий Кличко второй по количеству потраченных на рекламу денег: почти 4 тысяч долларов на 31 рекламный пост.

Третье и четвертое место — кандидаты в мэры Львова Андрей Садовый и Игорь Васюник. Садовый потратил 2460 долларов на 15 рекламный пост. Игорь Васюник за две недели потратил 2144 долларов на 26 рекламных объявлений.

Кандидат в мэры Полтавы Андрей Матковский потратил 1347 долларов на 52 рекламных поста.