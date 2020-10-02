Заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, как будут голосовать люди, которые 25 октября придут на избирательный участок без масок.

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола на тему “Местные выборы 2020 и COVID-19”.

Ляшко отметил, что все нормативно-правовые акты, в том числе и изменения в постановление о карантине №641 Кабмина, предусматривают возможность осуществить избирательное право каждому.

“В постановлении четко прописано, если человек приходит на избирательный участок, ему делают термометрию, и если есть повышенная температура тела и другие признаки острой респираторной вирусной болезни, его допускают к избирательному праву, но в отдельную кабину, с отдельным маршрутом, и об этом сообщают всем присутствующим в помещении избирательного участка о том, что есть человек с симптомами, для того, чтобы была соблюдена физическая дистанция”, – сказал он.

Главный санврач добавил, что всех, кто придет на участок будут просить надеть маску, которая прикрывает рот и нос.

В то же время, он отметил, что если человек отказывается надеть маску на рот и нос, его все равно допустят к голосованию, но по такой же процедуре, как и человека с подозрением на коронавирус.

Но в этом случае человек сам несет административную ответственность за нарушение правил карантина.

“После осуществления своего избирательного права человек должен нести административную ответственность за нарушение действующего законодательства, которое он нарушает, посещая общественное здание, каковым является избирательный участок. Органы Национальной полиции должны привлечь такого человека к административной ответственности”, – подчеркнул Ляшко.

(На видео 23:19)