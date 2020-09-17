Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Он отметил, что отдать свой голос на выборах – это конституционное право человека.
По словам Степанова, граждане, у которых подтвердили COVID-19, должны обратиться в территориальную избирательную комиссию и оставить заявление относительно желания проголосовать дома.
“Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию, если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы в канун голосования, и оставить свое заявление, что он может проголосовать дома в связи с коронавирусной болезнью”, – рассказал министр.
Степанов уточнил, что в день выборов к такому человеку домой приедут члены комиссии, чтобы он мог проголосовать.
“В день голосования домой приедут члены комиссии, и человек сможет проголосовать. Конечно, приедут в средствах защиты, как это должно быть”, – подчеркнул глава МОЗ.
(На видео – с 12:35)
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