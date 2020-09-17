Украинцы, которые болеют коронавирусом COVID-19, смогут проголосовать дома на местных выборах, которые запланированы на 25 октября.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Он отметил, что отдать свой голос на выборах – это конституционное право человека.

По словам Степанова, граждане, у которых подтвердили COVID-19, должны обратиться в территориальную избирательную комиссию и оставить заявление относительно желания проголосовать дома.

“Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию, если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы в канун голосования, и оставить свое заявление, что он может проголосовать дома в связи с коронавирусной болезнью”, – рассказал министр.

Степанов уточнил, что в день выборов к такому человеку домой приедут члены комиссии, чтобы он мог проголосовать.

“В день голосования домой приедут члены комиссии, и человек сможет проголосовать. Конечно, приедут в средствах защиты, как это должно быть”, – подчеркнул глава МОЗ.

(На видео – с 12:35)