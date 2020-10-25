Сегодня в 08:00 по всей Украине открылись избирательные участки, на которых все желающие украинцы могут отдать свои голоса за кандидатов в депутаты местных советов всех уровней и глав населенных пунктов. Проголосовать можно будет до 20:00. Первые результаты экзит-полов появятся после закрытия участков.

#Буквы следят за тем, как проходят выборы в Украине.

Новые правила на выборах

Украинцы выберут 24 областных совета (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской области), 119 районных советов, депутатов советов и глав 1438 объединенных территориальных общин (ОТО), а также мэров городов и глав сел и поселков.

В селах, поселках и маленьких городах выборы пройдут в один тур, а там, где проживает более 75 тысяч избирателей, через три недели состоится второй – за должность мэра посоревнуются два кандидата, которые наберут больше всего голосов в первом туре.

Кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, выборы не состоятся и в оккупированном Крыму. Также не голосуют в 18 объединенных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей.

09:35 – в городе Измаил Одесской области полиция выявила факт подкупа избирателей. Правоохранители обнаружили три автобуса с 52-я пассажирами, которые должны были ехать в Белгород-Днестровский для голосования. За голосование людям обещали заплатить по 400 гривен.

Подозреваемым в подкупе оказался ранее судимый 42-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе.

08:00 – в Украине стартовали местные выборы.

Стоит отметить, что во время голосования на избирательных участках следует придерживаться мер безопасности из-за эпидемии коронавируса: носить маски, соблюдать социальную дистанцию.