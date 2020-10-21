25 октября в Украине пройдут местные выборы, на которых украинцы должны избрать новых мэров и депутатов местных советов. Городских глав будут избирать на новый 5-летний срок. Избирательная кампания 2020 стартовала 5 сентября.

#Буквы рассказывают, что известно о кандидатах на должности мэров крупных городов.

По новому избирательному законодательству, в городах с населением от 75 000 жителей выборы мэра могут проходить в два тура в случае, если в первом туре ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Во второй тур выйдут два кандидата.

Кандидаты в мэры Киева

Всего на должность городского головы Киева претендует 20 человек. ЦИК отказала в регистрации кандидату Игорю Писарцу. Причина стало отсутствие документа о денежном залоге.

Виталий Кличко – действующий мэр Киева. 18 сентября партия “УДАР” официально выдвинула Кличко кандидатом на должность столичного городского головы. Виталий Кличко является мэром Киева уже шестой год – он победил на внеочередных выборах в 2014 году (56,7% голосов); в 2015 году выдвигался от БПП и одержал победу во втором туре с 64,1% голосов.

Ирина Верещук – ее выдвинули кандидатом в мэры Киева по результатам праймериз “Слуги народа”, которые состоялись 16 июля. Верещук – народный депутат IX созыва от “Слуги народа”, в прошлом – председатель горсовета Равы-Русской (Львовская область). #Буквы ранее рассказывали, что известно о кандидате.

Сергей Притула – идет в мэры Киева от партии “Голос”. Волонтер, шоумен и телеведущий участвовал в парламентских выборах 2019 от “Голоса” под №30, но не прошел в Верховную Раду. Ранее он предложил Ирине Верещук снять кандидатуру в его пользу.

Алексей Кучеренко – кандидат от партии “Батькивщина”. Сейчас он является депутатом Верховной Рады IX созыва. В 2000-2001 годах возглавлял Запорожскую ОГА, занимал должность министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 2007- 2010 гг.

Андрей Ильенко – идет на выборы мэра Киева от ВО “Свобода”. Народный депутат VII и VIIИ созывов Верховной Рады по мажоритарному округу №215 (Киев). Заместитель киевского председателя ВО “Свобода”. В 2018 года Андрей Ильенко попал в список граждан Украины, против которых Россия ввела санкции.

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Николай Томенко – баллотируется от Гражданского движения “Рідна країна”, который возглавляет с 2016 года. Депутат Верховной рады IV-VIII созывов, вице-премьер по гуманитарным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко в 2005 году, вице-спикер Парламента в 2007-м и 2008-2012 годах.

Борислав Береза ​​- баллотируется в мэры Киева во второй раз, а в Киевсовет ведет свою “ЕкоПартию”. На выборах 2015 года Береза ​​уступил Виталию Кличко, заняв второе место с 32,3% голосов. В 2014 году возглавлял информационный отдел “Правого сектора”, с 2014-го по 2019 – народный депутат Верховной Рады VIII созыва.

Егор Фирсов – кандидат от партии “Экологическая альтернатива”. Народный депутат от “Солидарности” в 2014-2016. Исполнял обязанности председателя Госэкоинспекции Украины в 2019-2020 годах.

Сергей Шахов – идет на выборы от “Нашего края”. Депутат Верховной рады VIII и IX созывов.

Александр Попов – кандидат от “Оппозиционного платформы – За життя”. Попов был главой Киевской городской государственной администрации с 16 ноября 2010 по 14 декабря 2013 года. Его отстранили от должности из-за обвинений в ответственности за силовой разгон митингующих на Майдане Незалежности.

Александр Омельченко – кандидат от партии “Единство”. В 1996 стал председателем КГГА. Должность мэра Киева занимал в 1999-2006 годах, был президентом Ассоциации городов Украины. Нардеп VI созыва от “Нашей Украины – Народной самообороны”.

Андрей Пальчевский – выдвигается от собственной партии “Перемога Пальчевського”. Основатель клиники “Евролаб”, общественный деятель, телеведущий. В 2010 году занимал должность заместителя главы Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Сергей Гусовский – баллотируется от партии “За майбутнє”. В 2015 году Гусовский баллотировался на пост мэра Киева, набрав 7,7% голосов. В сентябре 2018 года, из-за скандала с выделением земли семьи однопартийца, Гусовского и еще трех депутатов исключили из партии “Самопомич”.

Михаил Поживанов – кандидат от Радикальной партии. Председатель общественной организации “Фонд муниципальных реформ “Магдебургское право”. Народный депутат II, IV-V созывов.

Игорь Смешко – идет в мэры Киева от партии “Сила и честь”. Был начальником Главного управления военной разведки Министерства обороны в 1997-2000 гг., заместителем секретаря СНБО в 2002-2003, а с 2003 по 2005 возглавлял СБУ. В 2019 на выборах президента он набрал 1,14 миллиона голосов (6,04%) и занял шестое место.

Максим Гольдарб – самовыдвиженец. С 2019 года лидер партии “Союз левых сил”, активист, телеведущий, автор общественной организации “Общественный аудит”. Главный аудитор Министерства обороны Украины в 2013 году.

Диана Гранцева – самовыдвижение. Предприниматель, глава Национальной украинской ассоциации жилья (сфера ЖКХ).

Юрий Левченко – кандидат от партии “Народовладдя”, лидером которой является. Нардеп VIII созыва, депутат горсовета Киева в 2014 году, депутат Вышгородского райсовета в 2010-2014 гг.

Виктор Петрук – кандидат от партии “Гражданское движение” Волна “. Общественный активист, предприниматель. Ранее – главный специалист Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

Кандидаты в мэры Харькова

Геннадий Кернес – баллотируется в третий раз на должность харьковского городского главы. Идет от партии “Блок Кернеса-Успешный Харьков”. Выигрывал местные выборы в 2010 и 2015 годах.

Александр Фельдман – кандидат от “Оппозиционного платформы – За життя”. Предприниматель, меценат, народный депутат IV-VI, VIII-IX созывов. Секретарь парламентского комитета по вопросам экологической политики с 2019 года.

Алексей Кучер – идет от партии “Слуга народа”. Сейчас он является председателем Харьковской областной государственной администрации. До этого был выбран нардепом IX созыва от “Слуги народа”. Прошел в Раду по мажоритарному округу № 179 (Харьковская область).

Никита Соловьев – идет от партии “Демократична сокира”. Он является председателем городской организации политсилы с 2019 года. Предприниматель. Участвовал в парламентских выборах 2019 по 169 округу Харьковской области, не прошел.

Игорь Черняк – в мэры его выдвинул “Блок Светличной” Вместе “. В 2015 году был избран в Харьковский горсовет от “Самопомочи”. Является членом ОО “Автомайдан – Харьков”. Вместе с единомышленниками в 2014 году создал группу “Сила помощи”, которая предоставляет волонтерскую помощь подразделениям ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, добровольческих батальонов и переселенцам.

Олег Абрамичев – на местных выборах 2015 года Олег Абрамичев баллотировался в харьковский горсовет с “Волонтерской партией Украины”. Является лидером городской партийной организации “Европейской солидарности”. Также занимается волонтерской деятельностью.

Александра Нарыжная – на выборы идет от партии “Голос”. С 2018 года – проректор частного учебного института “Харьковская школа архитектуры”.

Георгий Лаговский – баллотируется в мэры от партии УДАР. Депутат Харьковского городского совета с 2015 года, член фракции “Самопомочи”.

Ирина Денисова – выдвигается от партии “За майбутнє”. Общественный деятель, основатель правозащитной организации “За свой выбор”, предприниматель.

Сергей Кушнарев – кандидат от партии “Перемога Пальчевського”. С 2006 по 2010 был депутатом горсовета Харькова от “Партии регионов”, председатель Краснокутской райгосадминистрации в 2010 баллотировался в Раду IX как самовыдвиженец, но не прошел.

Игорь Приходько – идет на выборы от политсилы “Батькивщина”. Предприниматель, генеральный директор спорткомплекса “Олимпийский учебно-спортивный центр “Акварена”.

Валерий Безлепкин – самовыдвиженец. В 2015 году баллотировался от “Батькивщины” в Харьковский городской совет и в Харьковский областной совет. В 2014 году на внеочередных выборах баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец по 52 избирательному округу (Донецкая область).

Наталья Пилипенко – самовыдвижение. Общественный деятель, председатель совета “Украинской общественного объединения “Гардемарины”.

Денис Ярославский – самовыдвижение. Бывший глава Голосеевского и Обуховского отделений Нацполиции Киева. Баллотировался в Верховную Раду 2019 по мажоритарному округу в Харькове.

Кандидаты в мэры Львова

Андрей Садовый – мэр Львова с 2006 года, кандидат в президенты в 2019 году. Основатель партии “Объединение “Самопомич”.

Тарас Кльофа – врач, ветеран АТО и кандидат на пост главы Львова от политического партии “Слуга народа”. Внефракционный депутат горсовета, до 2020 года входил во фракцию “Самопоммич”.

Игорь Зинкевич – баллотируется от новой львовской партии “Варта”. В 2015 году участвовал в выборах мэра. Руководитель ОО “Варта1”, депутат Львовского городского совета, помощник генерального директора Львовской галереи искусств им. Б. Возницкого.

Ярослав Рущишин – кандидат от партии “Голос”. Является народным депутатом, избранным по 117 мажоритарному округу. Предприниматель, общественный деятель.

Руслан Кошулинский – баллотируется в мэры Львова во второй раз. На выборах 2015 года – кандидат от ВО “Свобода”, проиграл Андрею Садовому. Кошулинский участвовал в президентских выборах 2019 от объединенных националистических сил, нардеп Верховной Рады VII созыва от ВО “Свобода”. Ранее #Буквы рассказывали биографию кандидата.

Олег Синютка – экс-голова Львовского областного совета (2014 -2019), народный депутат IX созыва от партии “Европейская Солидарность”, член президиума и политсовета партии.

Оксана Юринец – баллотируется от партии УДАР. Преподаватель НУ “Львовская политехника”. В 2012 году баллотировалась в Верховную Раду в 117 избирательном округе Львова от “УДАРа”. В октябре 2014 года баллотировалась по тому же округу в Верховную Раду от Блока Петра Порошенко. В 2015 – кандидат на выборах мэра Львова. Заняла 5 место.

Игорь Васюник – самовыдвиженец. Баллотируется на эту должность во второй раз. Нардеп VIII созыва, представитель “Укрзализныци” в Кабмине в 2009-2010 гг.

Юрий Бунь – кандидат от партии “Громада и закон”. Врач, преподаватель и предприниматель. Владелец сети стоматологических клиник.

Наталья Ван Доеверен – идет от “Духовной партии Украины”. Главный врач госпиталя им. Андрея Шептицкого, ранее – заместитель главного врача областной клинической больницы.

Назарий Брезицкий – самовыдвиженец. Предприниматель, волонтер, основатель общественного движения “Ідея міста”.

Юлия Гвоздович – баллотируется в мэры от “Украинской галицкой партии”. Депутат Львовского горсовета. Председатель общественных организаций “Батьки в дії”, “За гідні пологи”.

Игорь Телишевский – баллотируется от партии “За майбутнє”. Депутат Львовского горсовета, на выборах 2015 года выдвигался от партии УКРОП, возглавляет общественную организацию “Центр досліджень взаємодії громад”.

Роман Матис – самовыдвиженец. В октябре 2015 баллотировался в Львовский областной совет от БПП “Солидарность” в округе №1. Создал общественную инициативу “І так зрозуміють!”, защищает права русскоязычного населения Украины.

Игорь Кузьмак – идет на выборы от Радикальной партии. Архитектор, основатель и директор компании “Укрдизайнгрупп”, член правления Союза архитекторов Украины.

Кандидаты в мэри Днепра

Борис Филатов – мэр Днепра, баллотируется во второй раз. Выдвигает свою кандидатуру от партии “Предложение”. В 2015 году шел на выборы от партии “УКРОП”, победил во втором туре с 52,31% голосов. Был нардепом Верховной Рады VIII созыва.

Александр Вилкул – идет на выборы с “Блоком “Украинская перспектива”. Председатель Днепропетровской ОГА в 2010-2012 гг., вице-премьер-министр (2012-2014 гг.).

Сергей Рыженко – баллотируется в мэры от “Слуги народа”, депутат областного совета, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы. В 2010 – 2011 – председатель Государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Сергей Никитин – кандидат на пост мэра от “Оппозиционного платформы – За життя”. Юрист, депутат городского совета, председатель фракции “За життя”.

Загид Краснов – лидер общественной организации “Громадянська сила”. Предприниматель, общественный активист. Депутат городского совета Днепропетровска с 2015 года.

Татьяна Рычкова – баллотируется в мэры от “Европейской Солидарности”. Нардеп VIIИ созыва, волонтер, офицер Вооруженных сил.

Олег Василенко – кандидат от ВО “Свобода”. Предприниматель, почетный консул Бразилии в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской областях.

Дмитрий Семеренко – баллотируется в мэры от городской партии “Команда Днепра”. Бизнесмен.

Мгер Куюмчан – кандидат от партии “Батькивщина”. Заместитель председателя областного совета Днепра. С 2015 года – депутат облсовета.

Павел Демьяненко – идет от политсилы “Справа”. Коммерческий директор ППК “Протехмаш”, инженер в НПП “Украинская сервис компания”.

Виталий Жеганский – идет от партии “Голос”. Председатель Днепровского райсовета в 2014-2015 гг.

Татьяна Лампик – кандидат от “Партии зеленых Украины”. Лидер общественного движения “Экологический партуль”.

Артем Романюков – кандидат от партии “Демократический альянс”.

Игорь Майденко – кандидат от “Национального корпуса”. Врач-педиатр, заведующий приемно-диагностического отделения в областной детской больнице.

Елена Сергеева – самовыдвиженец.

Михаил Королев – самовыдвиженец.

Евгений Богиня – самовыдвиженец.

Кандидаты в Одессе

Геннадий Труханов – является городским главой Одессы с 2014 года. Баллотируется от партии “Довіряй справам”. Народный депутат VII созыва от “Партии регионов”.

Олег Филимонов – народный артист Украины, актер, ведущий юмористических программ “Джентльмен-шоу”, “Маски-шоу”. Баллотируется от партии “Слуга народа”.

Наталья Делиева – баллотируется от партии “Голос”. Является руководителем одесской областной организации “Голос”, председатель общественной организации “Ассоциация женщин Украины “Дия”, возглавляла театр “Маски Шоу”.

Петр Обухов – кандидат от “Европейской Солидарности”.

Эдуард Гурвиц – выдвигается от собственной партии “Блок Эдуарда Гурвица”. Дважды был мэром Одессы – 1994-1998, 2005-2010 гг. Депутат Верховной рады II, III (беспартийный), IV (“Наша Украина”) и VII созывов (“УДАР”).

Николай Скорик – кандидат в мэры Одессы от “Оппозиционного платформы – За життя”. Народный депутат IX созыва, член комитета по вопросам экономического развития. В 2013-2014 – возглавлял Одесскую ОГА.

Евгений Червоненко – идет на выборы от партии “Наш край”. Политик и бизнесмен. В 2005 году возглавлял Министерство транспорта и связи, председатель Запорожской ОГА в 2005-2007, заместитель председателя КГГА в 2008-2011 гг.

Виктория Стоянова – самовыдвижение.

Игорь Щербина – самовыдвиженец.

Олег Михайлик – самовыдвиженец. Предприниматель. Участник общественных акций против мэра Геннадия Труханова.

Альберт Байжанов – идет на выборы от партии “За права человека”. Работал в горсовете Одессы с 2005 года на различных должностях.

Сергей Варламов – выдвигается от политической силы “Национальный корпус”. Руководитель городского отделения “Нацкорпуса”.

Сергей Кивалов – идет на выборы с “Украинской морской партии Сергея Кивалова”. Председатель ЦИК в 2004 году, народный депутат III-VIII созывов, президент Национального университета Одесская юридическая академия.

Морис Ибрагим – самовыдвиженец. Общественный активист, участник движения “Куликово поле”, бывший первый секретарь райкома коммунистической партии в Одессе.

Михаил Кузаконь – самовыдвиженец. Предприниматель, критик мэра Труханова. Организатор “Одесской политической платформы”, “Антитрухановского майдана”.

Станислав Домбровский – самовыдвиженец. Поэт и видеоблогер.

Сергей Калинчук – кандидат от партии “За будущее”. Врач, предприниматель, занимал должность главного врача Одесской областной больницы, руководитель частных клиник в Одессе и Киеве.

Юрий Печерский – самовыдвиженец. Предприниматель, совладелец ресторанного бизнеса. Бывший депутат Одесского областного совета.