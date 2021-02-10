Об этом она проинформировала в своих социальных сетях.

Шоу под названием “Waffles + Mochi” (“Ваффлс + Моти”) выйдет 16 марта и будет состоять из 10 эпизодов.

Как информирует издание The Washington Post, Мишель Обама выступила его исполнительным продюсером.

Кроме того, она сама снялась в шоу вместе с двумя кукольными персонажами, которых зовут Ваффлс и Моти. По сюжету они будут исполнять роли начинающих поваров и сотрудников “причудливого супермаркета”, хозяйкой которого выступает Обама.

“Надеюсь, дети и их родители присоединятся к нам в наших приключениях, когда мы будем открывать, готовить и есть вкусную еду со всего мира”, – отметила Мишель Обама в своем Twitter.

Как отмечает The Washington Post, шоу является логичным продолжением усилий бывшей первой леди по продвижению идеи здорового питания для детей.

Это же подтвердила и сама Мишель Обама в соцсетях, описывая сюжет шоу.

“Речь пойдет о хорошей пище: узнать о ней, готовить и, конечно же, есть ее. Эти двое (Ваффлс и Моти, – ред.) отправят нас в приключения по всему миру, чтобы исследовать новые ингредиенты и испытать новые рецепты. Детям это понравится, но и взрослые будут много смеяться… Во многих отношениях это шоу является продолжением моей работы по поддержке здоровья детей в качестве первой леди. И, честно говоря, мне жаль, что подобная программа не существовала, когда мои девочки были маленькими. Я также знаю, что сейчас трудное время для многих семей, и надеюсь, что это восхитительное шоу принесет немного света и смеха в дома по всему миру”, – подчеркнула Обама.

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Представители Netflix описали шоу как “кулинарное приключение на всю жизнь”, в рамках которого персонажи будут путешествовать в волшебной тележке для покупок, чтобы искать ингредиенты для блюд по всему миру.

“Собирают ли они картофель в Андах в Перу, пробуют ли специи в Италии или делают мисо в Японии, эти любопытные исследователи открывают для себя чудо еды и обнаруживают, что каждое блюдо — это шанс найти новых друзей”, — говорится в пресс-релизе Netflix, который процитировало издание The Washington Post.

В Netflix уточнили, что в шоу примут участие “известные повара, дети и знаменитости”.