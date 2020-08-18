Об этом сообщает The Guardian.

Супруга Обамы считает, что именно Байден сможет объединить США и вывести страну из кризиса. Потому назвала его “лучшим кандидатом”.

По словам Мишель Обамы, Трамп, как президент, не справляется со своими обязанностями в критические времена.

“Позвольте мне быть честной и понятной, насколько это возможно. Дональд Трамп – неподходящий президент для нашей страны… У него было достаточно времени, чтобы доказать, что он может выполнять свою работу, но он явно не в себе… Он просто не может быть тем, кто нужен нам”, – сказала Мишель Обама.