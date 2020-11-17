Жена бывшего президента США Барака Обамы Мишель рассказала, как после победы в 2016 году Дональда Трампа на выборах президента помогла его жене Мелании Трамп освоиться в Белом доме.

Об этом она написала в Instagram.

Обама рассказала, как несмотря на то, что она была обижена и разочарована результатами выборов в 2016 году, они с мужем постарались провести уважительную и плавную передачу власти.

“Голоса были подсчитаны, и Дональд Трамп победил. Так решил американский народ. И одна из величайших обязанностей президентства – слушать, когда он это делает. Поэтому мы с мужем проинструктировали наш персонал сделать то, что Джордж и Лора Буши сделали для нас: провести уважительную и плавную передачу власти – одину из отличительных признаков американской демократии”, – пишет Мишель Обама.

По ее словам, они с Бараком Обамой пригласили людей из команды избранного президента и подготовили для них подробные служебные записки, в которых рассказали о том, что узнали за последние восемь лет.

“Я должна быть честной и сказать, что все это далось мне нелегко. Дональд Трамп распространял расистскую ложь о моем муже, которая подвергала опасности мою семью. Я не готова была это простить. Но знала, что ради нашей страны я должна найти в себе силы и зрелость, чтобы отбросить свой гнев. Поэтому я поприветствовала Меланию Трамп в Белом доме и поговорила с ней о своем опыте, отвечая на все вопросы, которые у нее возникали – от повышенного внимания, которое сопровождает роль первой леди, до того, каково воспитывать детей в Белом доме”, – написала экс-первая леди.

По ее словам, это было правильное решение, потому что американская демократия намного больше, чем чье-либо эго, а президентское кресло не принадлежит одному человеку или какой-либо партии.

Она призвала всех американцев, особенно лидеров страны, независимо от партии, уважать избирательный процесс и внести свой вклад в обеспечение плавной передачи власти, как действующие президенты делали на протяжении всей истории США.