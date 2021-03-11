Этим она поделилась в интервью журналу People.
Обама призвала американцев открыто говорить о проблемах с психическим здоровьем, так как оно является неотъемлемой частью личности.
“Депрессия понятна в этих обстоятельствах, в такое время… Нереально забыть обо всем, что мы пережили, и мы при этом не ощутить на себе депрессивное настроение… Это одна из причин, почему нам нужно больше говорить о психическом здоровье, потому что каждый по-разному справляется с травмами, тревогой и трудностями”, – сказала Обама.
Она отметила, что согласно опросу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, почти 41% респондентов сообщили о проблемах с психическим здоровьем, связанных с пандемией. При этом, каждый третий американец испытывал симптомы тревоги или депрессии.
Сама Мишель Обама также пережила депрессию в период, когда в стране продолжалась пандемия, начались расовые беспорядки и стартовала политическая предвыборная гонка.
Обама отметила, что именно пандемия позволила им с супругом укрепить отношения со своими двумя дочерями, находящимися на карантине дома.
“Это были трудные времена. Многие люди боролись: теряли работу, голодали… Мы научились считать свои благословения, оценили важность здоровья и семьи”, – поделилась Мишель Обама.
- Ранее сообщалось, что Мишель Обама запускает подкаст на платформе Spotify. “The Michelle Obama Podcast” будет серией откровенных бесед на важные для каждого темы: в частности, “взаимоотношений, которые формируют нас, от братьев и сестер, близких друзей до партнеров, родителей и наставников”, а также “отношений с собой и своим здоровьем”.