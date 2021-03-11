Бывшая первая леди США Мишель Обама рассказала о том, как помогала американцам в борьбе с депрессией во время пандемии коронавируса COVID-19.

Этим она поделилась в интервью журналу People.

Обама призвала американцев открыто говорить о проблемах с психическим здоровьем, так как оно является неотъемлемой частью личности.

“Депрессия понятна в этих обстоятельствах, в такое время… Нереально забыть обо всем, что мы пережили, и мы при этом не ощутить на себе депрессивное настроение… Это одна из причин, почему нам нужно больше говорить о психическом здоровье, потому что каждый по-разному справляется с травмами, тревогой и трудностями”, – сказала Обама.

Она отметила, что согласно опросу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, почти 41% респондентов сообщили о проблемах с психическим здоровьем, связанных с пандемией. При этом, каждый третий американец испытывал симптомы тревоги или депрессии.

Сама Мишель Обама также пережила депрессию в период, когда в стране продолжалась пандемия, начались расовые беспорядки и стартовала политическая предвыборная гонка.

Обама отметила, что именно пандемия позволила им с супругом укрепить отношения со своими двумя дочерями, находящимися на карантине дома.

“Это были трудные времена. Многие люди боролись: теряли работу, голодали… Мы научились считать свои благословения, оценили важность здоровья и семьи”, – поделилась Мишель Обама.