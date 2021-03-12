Супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель рассказала о том, что хотела бы выйти на пенсию, чтобы больше времени проводить с мужем.

Об этом она сказала в интервью журналу People.

После того как Мишель и Барак покинули Белый дом, они занимались несколькими проектами – от избирательных до Netflix и Spotify.

После поражения Дональда Трампа на выборах Мишель сказала, что они с Бараком немного отдохнут, после чего им предстоит “еще кое-что сделать”.

“Мы с Бараком сосредоточены на воспитании следующего поколения лидеров через Фонд Обамы… Мы хотим с каждым годом делать все меньше работы, но давать им такой шанс и возможность”, – отметила Мишель.

Кроме политических и благотворительных проектов Мишель занимается саморазвитием. Чтобы скоротать время за период локдауна, она научилась вязать и занялась плаваньем.

“Мы создаем основу для того, чтобы кто-то еще продолжил нашу работу, чтобы мы могли уйти на пенсию и быть друг с другом – и Барак сможет много играть в гольф, а я смогу дразнить его, что он слишком много играет в гольф, потому что ему больше нечего делать”, – отметила она.

Но в ближайшее время Мишель вряд ли выйдет на пенсию. У пары напряженный график на ближайшие месяцы. Они написали мемуары и собираются выпускать подкасты через Spotify. Также Мишель Обама недавно заключила сделку с Netflix.