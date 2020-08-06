Об этом говорится в отчете Миссии, опубликованном 6 августа.
На основании информации групп мониторинга по состоянию на 19:30 часов 5 августа 2020, ОБСЕ сообщает, что впервые с начала работы Миссии в Донбассе не было обнаружено никаких нарушений режима прекращения огня.
“Впервые после того, как Миссия начала систематический сбор данных, она не зафиксировала нарушений прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. […] В течение отчетного периода камеры СММ в Петровском и вблизи Широкиного не работали. Систематический сбор данных СММ начался 1 марта 2015 года”, — говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что в предыдущем отчете (за 4 августа) говорилось о трех зафиксированных нарушениях режима прекращения огня в Донецкой и двух в Луганской области.
Всего с начала действия договоренностей об усилении прекращении огня (от 00:01 27 июля), достигнутых на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, СММ зафиксировала 251 нарушения режима прекращения огня. Среди них — 45 взрывов, 201 пулеметный выстрел и выстрел из стрелкового оружия.
Отметим, по данным штаба Операции объединенных сил, 5 августа на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, был зафиксирован 1 обстрел со стороны противника. В частности, одиночные выстрелы из гранатомета посреди ночи.
6 августа штаб сообщал, что с начала текущих суток обстрелов со стороны противника зафиксировано не было.
- Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.
- По данным разведки, в течение первой недели “режима тишины” на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.