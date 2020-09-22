Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала Россию прекратить преследование крымских татар и мусульман. Также там настояли на отмене призыва крымчан в армию РФ.

Об этом говорится в докладе миссии за период с 16 февраля по 31 июля 2020 года.

Отмечается, что применение на аннексированном полуострове антиэкстремистского законодательства сильно ограничивает религиозную деятельность.

“Мы призываем Россию как государство-оккупант в Крыму прекратить преследование жителей полуострова за мирное исповедание ими своих религиозных убеждений и прекратить призыв жителей Крыма в вооруженные силы России”, – говорится в сообщении.