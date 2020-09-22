Об этом говорится в докладе миссии за период с 16 февраля по 31 июля 2020 года.
Отмечается, что применение на аннексированном полуострове антиэкстремистского законодательства сильно ограничивает религиозную деятельность.
“Мы призываем Россию как государство-оккупант в Крыму прекратить преследование жителей полуострова за мирное исповедание ими своих религиозных убеждений и прекратить призыв жителей Крыма в вооруженные силы России”, – говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что в России отбыл срок и вышел на свободу журналист и медиа-координатор “Крымской солидарности” Нариман Мемедеминов. Он был осужден на 2,5 года колонии-поселения.