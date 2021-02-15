Исследователи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обнаружили признаки того, что вспышка в Ухане в декабре 2019 года была намного шире, чем об этом заявляли китайские власти.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам экспертов, изучающих происхождение коронавируса в Ухане, болезнь могла распространяться в Китае задолго до первого “официального появления” в середине декабря 2019 года.

По словам ведущего исследователя миссии ВОЗ Питера Бен Эмбарека, “в декабре вирус широко циркулировал в Ухане, что является для нас открытием”.

Специалист ВОЗ по безопасности пищевых продуктов добавил, что китайские ученые предоставили группе данные о 174 случаях коронавируса в Ухане и его окрестностях в декабре 2019 года. Из них 100 были подтверждены лабораторными исследованиями, еще 74 – клиническим диагнозом пациента.

По словам Эмбарек, существует вероятность, что в декабре в Ухане новым коронавирусом могли болеть около 1000 человек.

Представитель ВОЗ сказал, что миссия, в которую вошли 17 ученых ВОЗ и 17 китайских медиков, расширила тип генетического материала вируса, который они исследовали. По словам Эмбарека, это позволило изучить и частичные генетические образцы. В результате впервые удалось собрать 13 различных генетических последовательностей вируса SARS-COV-2 с декабря 2019 года. Эти последовательности могут дать ценные сведения о географии и сроках вспышки коронавируса до декабря 2019 года.

Выявление такого количества вариаций вируса может предполагать, что он циркулировал раньше – до декабря, как ранее предполагали некоторые вирусологи.

При этом команде ВОЗ удалось протестировать 67 человек, которые за период с октября по ноябрь 2019 года имели симптомы, схожи с COVID-19. В январе этого года они сдали анализы на антитела. По словам Эмбарека, результаты оказались отрицательными. Он добавил, что необходимо дальнейшее тестирование, ведь все еще неизвестно, могут ли антитела у бывших пациентов с COVID-19 оставаться в организме год спустя.

Китай пообещал прозрачность расследования ВОЗ.