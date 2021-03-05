В Белом доме разъяснили, что назвав мышление некоторых губернаторов "неандертальским", Джо Байден хотел заострить внимание на том, что разочарован их действиями.

Об этом сообщает The Guardian.

Накануне Байден раскритиковал действия губернаторов штатов Техас и Миссисипи, которые отменили решение, обязующее жителей носить защитные маски.

“Я думаю, что это большая ошибка… Послушайте, я надеюсь, что к этому времени все поняли, что маски имеют значение… Мы смогли ускорить получение вакцин до конца мая… Последнее, последнее, что нам нужно, это неандерталец, думающий, что пока что все в порядке, снимите маски, забудьте об этом. Но это все еще имеет значение”, – пояснил Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на сегодняшнем брифинге пояснила, что Байден привел такое сравнение, так как оно отражает его разочарование по поводу того, что американцы не соблюдают рекомендации относительно ношения масок и социального дистанцирования.

“Я не думаю, что его мнение о ношении масок было для кого-то сюрпризом. Я уверена, что он скажет им (губернаторам, – ред.) это в лицо при встрече”, – отметила Псаки.

Губернатор Техаса Грег Эбботт сказал в ответ Байдену, что не следовало произносить это слово (неандерталец, – ред.). После этого он обвинил Байдена в том, что он разрешил въезд в страну нелегальным мигрантам на юге страны, у которых позже диагностировали коронавирус. Он назвал это “подходом неандертальского типа к решению ситуации с коронавирусом”.