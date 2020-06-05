30 июня в Национальном музее литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11) состоится благотворительный аукцион коллекционного и современной живописи "Киевский арт-вернисаж", направленный на поддержку сирот и вдов погибших воинов АТО.

Традиционно, на продажу будут выставлены картины художников периода соц-арт, имена которых входят в сокровищницу украинской живописи. Среди них Федор Захаров, Татьяна Яблонская, Петр Столяренко, Виктор Шаталин, Сергей Шишко, Анатолий Пламеницкий и другие.

Будут также представлены работы и современных художников – Константина и Светланы Шаповаловых, Любомира Мартынюка и Богдана Макаренко.

Ознакомиться с лотами торгов, которых в этом году будет 78, желающие смогут на предаукционной выставке с 23 по 29 июня. Продажа некоторых картин стартует от 1 гривны! Организаторы, таким образом, стремятся предоставить возможность как можно большему количеству людей, не только коллекционерам, но и рядовым украинцам приобщиться к доброму делу.

Возможно дистанционное участие в аукционе по телефонам: 097-120-51-13 и 050-418-51-05.

Начало аукциона: 30 июня в 15:00.

Адрес: ул. Б. Хмельницкого, 11, Национальный музей литературы Украины, метро “Театральная”.

Вход на предаукционную выставку по тарифам и расписанию работы музея.

Напомним, что аукцион коллекционной живописи “Киевский арт-вернисаж” проходит с 2016 года по инициативе и поддержке Комитета по культуре, морали и духовности Общественного Совета при Министерстве обороны Украины.