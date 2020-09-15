Мэр Киева Виталий Кличко рассказал историю о том, как ему официант одного из кафе в центре города вручил телефон, который забыла некая "интересная парочка".

Об этом Кличко написал в Facebook.

“Мистические истории старого Киева … Гулял вечером на Ярославовом валу. Увидел в кафе одну интересную парочку … Когда возвращался, кафе закрывалось и выбежал на тротуар официант в поисках клиента, который забыл телефон. И доверил мне, как мэру города, отыскать владельца. Дедуктивным методом установил, что это телефон спутницы Андрея Пальчевского”, – рассказал мэр.

Виталий Кличко также опубликовал фото экрана телефона, на котором один из контактов в WhatsApp обозначен ником “Палец”.

Городской голова отметил, что телефон можно забрать, позвонив на линию 15-51.

Напомним, что Андрей Пальчевский является кандидатом на пост мэра Киева.