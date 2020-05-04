Об этом он написал в Twitter.

“Мистификация с импичментом будет разоблачена. Сумасшедшая Нэнси (Нэнси Пэлоси – спикер Палаты представителей Конгресса США – Ред.) ничего не делает, вот почему ее в первый раз вышвырнули как спикера. Кроме того, она должна немедленно вернуться в Вашингтон!”, – написал Трамп.

Автором упомянутого документального фильма является бывший советник Трампа, политический эксперт Майкл Капуто. Недавно в связи с тем, что он считается особо доверенным лицом американского президента, Капуто был назначен главным спикером Министерства здравоохранения и социальных служб США на период пандемии коронавируса.

В 50-минутном материале больше половины времени уделено Украине. В частности, речь идет о роли президента Барака Обамы и его администрации в отстранении Виктора Януковича в 2014 году, о расстрелах на Майдане, коррупционных связях в Украине семьи экс-вице-президента Джо Байдена, вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демпартии США и др.

Переворот, по версии автора фильма – бывшего советника Трампа Майкла Капуто, был совершен для того, чтобы Хантер Байден мог обогатиться.

Майкл Капуто, к слову, около 7-8 лет провел, работая в России. Унаследовав оттуда не только русскую жену, но и солидные гонорары от “Газпром-медиа”. Капуто занимался улучшением имиджа в США нового президента РФ Владимира Путина и сотрудничал с российскими бизнесменами и олигархами. Сам Капуто в одном из интервью признавался, что не гордится своим прошлым. Но в 2007 году он отметился и в Украине. Во время парламентских выборов 2006 года он консультировал «Партию регионов», а в 2007-м — «Блок Литвина». Иронично, но из Украины Капуто привез себе следующую жену. Молва клевещет, что помочь Литвину с консультантом мог Сергей Владимирович Левочкин.

Он также сотрудничал с главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом, которого в марте 2019 года осудили в США за финансовые махинации, связанные с работой в Украине.