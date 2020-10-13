Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК в Facebook.
Если у избирателя есть симптомы гриппа, он сможет проголосовать на избирательном участке в отдельной кабинке. Однако людям, находящимся на самоизоляции из-за коронавирусной болезни, организуют голосование на дому.
Заболевшие избиратели должны написать заявление в произвольной форме о необходимости особого голосования, добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Все эти документы необходимо передать в участковую комиссию по месту голосования. Эту процедуру могут осуществить родственники заболевшего.
Такой же алгоритм действий согласован для избирателей, находящихся на самоизоляции в связи с подтвержденным COVID-19 у одного из родственников.
Документы для голосования на дому можно подать до 20:00 23 октября.
Все заболевшие, которые находятся в больнице, смогут проголосовать непосредственно в медицинских учреждениях.
В ЦИК отметили, что для голосования всем необходимо иметь с собой собственную ручку.
- 51% украинцев считают, что местные выборы, которые состоятся 25 октября, не будут честными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года.
- На местных выборах в областные советы сейчас лидируют 5 политических сил. Рейтинг пропрезидентской партии “Слуга народа” составляет 17,2%.