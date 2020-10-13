Центральная избирательная комиссия согласовала порядок голосования на местных выборах в Украине больным коронавирусом и людям с симптомами гриппа. В обоих случаях украинцы смогут принять участие в голосовании.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК в Facebook.

Если у избирателя есть симптомы гриппа, он сможет проголосовать на избирательном участке в отдельной кабинке. Однако людям, находящимся на самоизоляции из-за коронавирусной болезни, организуют голосование на дому.

Заболевшие избиратели должны написать заявление в произвольной форме о необходимости особого голосования, добавить медицинскую справку от семейного врача или учреждения здравоохранения. Все эти документы необходимо передать в участковую комиссию по месту голосования. Эту процедуру могут осуществить родственники заболевшего.

Такой же алгоритм действий согласован для избирателей, находящихся на самоизоляции в связи с подтвержденным COVID-19 у одного из родственников.

Документы для голосования на дому можно подать до 20:00 23 октября.

Все заболевшие, которые находятся в больнице, смогут проголосовать непосредственно в медицинских учреждениях.

В ЦИК отметили, что для голосования всем необходимо иметь с собой собственную ручку.