Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.
В шести регионах страны полностью завершили процесс подсчета голосов. Это Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
ТИК территориальных общин уже начали процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов в районных и областных территориальных избирательных комиссий. На основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.
В Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях районные ТИК приняли 60 таких протоколов. Областные ТИК в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях получили 9 протоколов.
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- Партия “Европейская Солидарность» – это единственная политическая сила евроатлантического направления, которая одержала победу во всех областях Украины.