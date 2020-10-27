По состоянию на 12:00 27 октября в Украине более 26,7 тысячи участковых избирательных комиссий (более 91% от общего количества образованных УИК) завершили подсчет голосов избирателей, составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В шести регионах страны полностью завершили процесс подсчета голосов. Это Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

ТИК территориальных общин уже начали процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов в районных и областных территориальных избирательных комиссий. На основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.

В Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях районные ТИК приняли 60 таких протоколов. Областные ТИК в Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях получили 9 протоколов.