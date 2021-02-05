У студента Университета Конкордия (Монреаль, Канада) возникли некоторые вопросы по недавней онлайн-лекции, поэтому он решил сконтактировать с лектором. Однако благодаря Google он узнал, что преподаватель умер почти 2 года назад.

Об этом сообщает издание The Verge.

Отмечается, что парень прошел трехмесячный онлайн-курс по истории искусств. Когда возникла необходимость поговорить с профессором, на сайте университета никаких данных не оказалось. Тогда юноша через поисковую систему ввел имя профессора – Франсуа-Марк Ганьон, но нашел … некролог.

“Это было удивительно и очень страшно”, – сказал Аарон Ансуини.

Что случилось с профессором?

Сначала студент подумал, что это стечение обстоятельств, но поиски подтвердили, что речь идет о смерти именно того Франсуа-Марка Ганьона, который вел онлайн-лекции. Оказалось, что Ганьон умер в марте 2019 года – за год до начала курса, на который записался Ансуини.

Парень рассказал, что его не предупредили, что лекции будут транслироваться посмертно.

Более того, студентам приходили электронные письма с заданиями с электронного адреса “do-not-reply”. То есть переписка с этим пользователем была односторонней. Все были уверены, что это Ганьон.

После того, как Ансуини выяснил, что его лектор умер, ему было сложно продолжать учебный процесс, прежде всего, в эмоциональном плане.

“Я даже не хочу больше смотреть эти лекции. Онлайн-обучение вообще нельзя назвать учебой. Оно больше напоминает мастер-классы на Skillshare”, – сказал он.

Как это прокомментировали в университете?

Юридически университет вправе продолжать транслировать лекции профессоров после их смерти. Это подтвердил юрист, специализирующийся на интеллектуальной собственности, Джозеф Д’Анджело.

“В договорах, которые преподаватели заключают с университетами, указывается, что все, что они создают во время своей работы, является университетской интеллектуальной собственностью”, – отметил юрист.

Пресс-секретарь Университета Конкордия Ваннини Маэстраччи отметила, что вуз понимает свою проблему.

“Мы сожалеем, что не проинформировали этого студента, также мы обновили биографию професона Ганьона в информации о курсе, доступ к которому есть у всех студентов”, – отметила представительница университета.

Маэстраччи также сообщила, что Ганьон “разработал этот онлайн-курс несколько лет назад совместно с проектом eConcordia”, но она не уточнила, давал ли он согласие на демонстрацию видеолекций в случае его смерти.

Необходимо предупреждать

Пандемия внесла свои коррективы в сферу обучения. Именно поэтому преподаватели и студенты приспособились к онлайн-формату лекций. Однако студенты должны четко понимать, что с ними работает живой преподаватель.

Подобные ситуации уже случались. В частности, во время трансляции вступительного урока одного из курсов в Технологическом университете Эйндховена студентов предупредили, что профессор уже умер. Таким образом, студенты понимали, что за консультациями им следует обращаться к другому преподавателю.

“Мы не живем в мире, где кто-то умирает, а другим все равно. Я думаю, что руководству вуза не хватало такта. Они должны были проявить уважение к этому преподавателю, к его работе и к его ученикам. А получилось так, будто это все не стоит их внимания”, – резюмировал Ансуини.