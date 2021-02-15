Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл назвал действия Дональда Трампа во время беспорядков в Капитолии позорными.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Лидер сенатского меньшинства Митч МакКоннелл выступил с речью в зале Сената в субботу после голосования в деле об импичменте Трампу.

Вот некоторые цитаты из его выступления:

“6 января было позором”.

“Американские граждане напали на собственное правительство. Они прибегли к терроризму”.

“Сограждане-американцы избили нашу собственную полицию. Они штурмовали зал Сената. Они пытались выследить спикера палаты представителей. Они построили виселицу и скандировали об убийстве вице-президента. Они сделали это, потому что их кормил дикой ложью самый могущественный человек на Земле – потому что он был зол на то, что проиграл выборы”.

“Действия бывшего президента Трампа, предшествовавшие бунту, были позорным проступком”.

“Палата представителей обвинила бывшего президента, цитирую, в “подстрекательстве”. Это конкретный термин из уголовного кодекса”.

Митч МакКоннелл еще раз повторил свои слова, сказанные несколько недель назад слова, что “президент Трамп несет практическую и моральную ответственность за то, что спровоцировал события того дня”.

“Люди, штурмовавшие это здание, полагали, что они действовали по желанию и указаниям своего президента. И их вера в это была предсказуемым следствием ложных заявлений, теорий заговора и безрассудных преувеличений, которые побежденный президент кричал в самый большой мегафон на планете Земля”.

МакКоннелл назвал слова Трампа об украденных выборах – дикими мифами.

“Я защищал право президента подавать любые жалобы в суды. Правовая система заговорила. Выступила Коллегия выборщиков. Тогда я встал и четко сказал, что исход выборов решен. Но эта реальность открыла новую главу еще более диких и необоснованных заявлений”.

“Лидер свободного мира не может неделями кричать о том, что темные силы крадут нашу страну, а затем изображать удивление, когда люди верят ему и совершают безрассудные поступки”.

“К сожалению, многие политики иногда делают необоснованные комментарии или используют метафоры, которые расстроенные слушатели могут принять буквально”.

“Толпа атаковала Капитолий от его имени. Эти преступники несли его знамена, развешивали его флаги и кричали о своей верности ему. Было очевидно, что положить конец этому может только президент Трамп. Бывшие помощники публично умоляли его сделать это. Верные союзники лихорадочно звонили в администрацию. Но президент действовал не сразу. Он не выполнил свою работу. Он не предпринял шагов для выполнения федерального закона и восстановления порядка. Вместо этого, согласно публичным сообщениям, он с удовольствием смотрел телевизор, пока разворачивался хаос. Он продолжал настаивать на своем – на отмене выборов”.

“Даже после того, как любому разумному наблюдателю стало понятно, что вице-президент Пенс в опасности … даже когда толпа, несущая знамена Трампа, избивала полицейских… президент написал еще один твит, атакующий его вице-президента. Как и следовало ожидать в данных обстоятельствах, участники беспорядков, казалось, истолковали это как подстрекательство к беззаконию и насилию”.

“Позже, даже когда президент нерешительно начал призывать к миру, он не сразу призвал к прекращению беспорядков. Он не приказал толпе уйти”.

“И даже тогда, когда полицейские истекали кровью, а полы Капитолия были покрыты битым стеклом, он продолжал повторять предвыборную ложь и хвалить преступников”.

“В последние недели соратники нашего экс-президента пытались использовать 74 миллиона американцев, проголосовавших за его переизбрание, как своего рода живой щит от критики”.

“74 миллиона американцев не вторгались в Капитолий. Несколько сотен бунтовщиков сделали это. И 74 миллиона американцев не организовывали кампанию дезинформации. Один человек сделал”.

“По строгим правовым стандартам, речь президента, вероятно, не была подстрекательством. Однако в контексте импичмента Сенат мог бы решить, что это может стать причиной, ведь его безрассудные действия предшествовали бунту”.

“Импичмент – это особый внутриправительственный предохранительный клапан. Это не система уголовного правосудия, где индивидуальная ответственность является первостепенной задачей”.

“У нас есть система уголовного правосудия в этой стране. У нас есть гражданские тяжбы. И бывшие президенты не застрахованы от ответственности. Я считаю, что Сенат был прав, не захватив власть, которую Конституция нам не дает. И Сенат был прав, не приняв участие в каком-то скоростном фиктивном процессе, пытаясь избежать потери юрисдикции. Обеим сторонам потребовалось больше недели, чтобы подготовиться к суду”.

“Это было удручающее время. Но Сенат выполнил свой долг”.

“6 января мы вернулись на свои посты и засвидетельствовали результаты выборов”.

“Мы ставим наш конституционный долг на первое место”.