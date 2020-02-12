В Сети появились архивные видео, на которых Премьер-министр Украины Алексей Гончарук участвовал в митингах, а также снимался в массовке ток-шоу на телевидении.

Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на YouTube-каналы “5 канала” и Андрея Пальчевского.

Так, в одном из видеороликов Гончарук выступал на акции протеста обманутых инвесторов новостроек. Ролик датирован 5 июня 2012 года.

“Верните наше жилье!”, – скандировал в мегафон Гончарук.

Также он дал комментарий журналистам, заявив о масштабной проблеме с жильем инвесторов.

Гончарук жаловался, что президент Виктор Янукович игнорирует обращения 300 тысяч украинских семей.

На другом видео Гончарук снимался в массовке ток-шоу “Про життя” на телеканале “Интер”, где обсуждались любители неоправданного экстрима в Киеве.

Ролик датирован 21 июня 2012 года.

Гончарук в ярко-сиреневой полосатой рубашке сидел в первом ряду как статист и ничего не комментировал.

(Смотреть видео на 7:55 минуте и 26:38 минуте, – ред)

Украинцы бурно отреагировали на архивное видео с Гончаруком.

“Гончарук сидит на заднем плане. Так вот где он экономическое образование получал. На ток шоу. С тупым выражением лица. Блеск”, “Ахахаха,”успешный юрист с тремя высшими образованиями” работает дурачком в массовке ток-шоу.Ох и наголосовали зебилы, президент клоун, премьер профан и 248 таких же в Раде”, “ахахах..какой глубокомысленно-идиотский взгляд у Гончарука.. И этот идиот сидящий в массовке ток-шоу – у нас премьер???”, “Так вот как ты на жизнь зарабатывал Лешенька…на массовках сидел и хлопал в ладошки”, – пишут пользователи YouTube.