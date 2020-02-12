Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на YouTube-каналы “5 канала” и Андрея Пальчевского.
Так, в одном из видеороликов Гончарук выступал на акции протеста обманутых инвесторов новостроек. Ролик датирован 5 июня 2012 года.
“Верните наше жилье!”, – скандировал в мегафон Гончарук.
Также он дал комментарий журналистам, заявив о масштабной проблеме с жильем инвесторов.
Гончарук жаловался, что президент Виктор Янукович игнорирует обращения 300 тысяч украинских семей.
На другом видео Гончарук снимался в массовке ток-шоу “Про життя” на телеканале “Интер”, где обсуждались любители неоправданного экстрима в Киеве.
Ролик датирован 21 июня 2012 года.
Гончарук в ярко-сиреневой полосатой рубашке сидел в первом ряду как статист и ничего не комментировал.
(Смотреть видео на 7:55 минуте и 26:38 минуте, – ред)
Украинцы бурно отреагировали на архивное видео с Гончаруком.
“Гончарук сидит на заднем плане. Так вот где он экономическое образование получал. На ток шоу. С тупым выражением лица. Блеск”, “Ахахаха,”успешный юрист с тремя высшими образованиями” работает дурачком в массовке ток-шоу.Ох и наголосовали зебилы, президент клоун, премьер профан и 248 таких же в Раде”, “ахахах..какой глубокомысленно-идиотский взгляд у Гончарука.. И этот идиот сидящий в массовке ток-шоу – у нас премьер???”, “Так вот как ты на жизнь зарабатывал Лешенька…на массовках сидел и хлопал в ладошки”, – пишут пользователи YouTube.
- Ранее в Сети была обнародована аудиозапись, как якобы премьер-министр Алексей Гончарук обсуждал с замглавы НБУ Екатериной Рожковой совещание с президентом Владимиром Зеленским. На записи “Гончарук” заявил собеседникам, что сам не является специалистом в экономике. “Я полный профан в экономике — я юрист по образованию”, – такая фраза прозвучала в записи.
- Также в Сети выложили запись, на которой якобы Алексей Гончарук советуется с министром финансов и заместителем председателя НБУ, как объяснить президенту “100 млрд дыры в бюджете”.
- После обнародования скандальных аудиозаписей Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому.
- 17 января президент Владимир Зеленский провел встречу с Алексеем Гончаруком, во время которой заявил, что дает Правительству “шанс”, но с некоторыми условиями.