Таможенная служба объяснила Зеленскому, почему она не добавила в бюджет 13 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба таможни.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что контрабанда “отправила таможню в нокаут”. По его словам, за два месяца текущего года невыполнение госбюджета составляет почти 16 млрд гривен, из которых 13 – это “провал поступлений от таможни”.

“Правда о том, как работает таможня, или почему она не добавила в бюджет 13 млрд грн. Таможня взимает налоги с импорта товаров. Это называется облагаемым импортом. Проще говоря, таможня берет % от стоимости товара, который ввозится в Украину. Впрочем, не все такой товар подлежит налогообложению. Есть льготный”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-феврале 2018 налогооблагаемый импорт составил 7,6 млрд долл. – таможня перечислила в бюджет 1,9 млрд долл. В январе-феврале 2019 (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) налогооблагаемый импорт вырос на 0,37 млрд долл., поэтому и таможня перечислила в бюджет на 0,3 млрд долл. больше.

При этом в январе-феврале 2020 года (по сравнению с аналогичным периодом 2019) налогооблагаемый импорт упал на 0,21 млрд долл, поэтому таможня перечислила на 0,27 млрд долл. меньше.

“Импорт всех товаров упал? Нет. Сырьевых (нефтепродукты, уголь, кокс, руды, удобрения и т.п.) упал, а потребительских (продукты питания, напитки и т.п.) – наоборот, вырос. Но сырьевой импорт – это 43 % (!) от объема всего импорта “, – заявили в пресс-службе.

Подчеркивается, что доходы бюджета от таможни напрямую зависят от объемов налогооблагаемого импорта. На объемы такого импорта, таможня не влияет, зато влияют изменения конъюнктуры мировых рынков, социально-экономическая ситуация в стране, уровень доходов населения и промышленного производства.

“Но это не все. Есть еще один фактор, который объясняет, почему таможня не прибавила. Речь о курсовой разнице. В бюджет-2020 правительство заложило курс доллара на уровне 27 грн. В январе-феврале 2020 гривна укрепилась: 1$ = 23,68-24,57 грн. О чем это говорит? Когда стоимость импортируемого товара в долларах осталась такой же, а в гривне она снизилась, так как курс гривны укрепился, мы получаем меньше налогов. То есть таможня при таких раскладах меньше собирает: в январе-феврале 2020 году она собрала в гривне меньше (на 12,3 %) поступлений 2019 года. Зато в долларах – поступление в объеме 1,9 млрд. долл. остались практически неизменными (если не учитывать поступления от “евроблях” как единоразового платежа в 2019 году)”, – пояснили на таможне.