Об этом он написал в Facebook.

“По словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохой или хороший не по своей природе, а из-за нашей искренности или равнодушия. Потому день ото дня ничем не отличается, и если мы делаем добро, то для нас день будет добрым и полезным, если же нет – то плохим и иметь соответствующие последствия. Когда мы будем помнить об этом и настраивать себя на добро, совершая каждый день молитвы и дела милосердия, то не только один день, а весь год будет для нас счастливым, потому что будет духовно полезным”, – отметил Епифаний.