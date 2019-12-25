Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Самые искренние поздравления нашим братьям и сестрам из других Поместных Православных Церквей и христианам латинского обряда, празднующих сегодня событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Как христиане, члены Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой мы радуемся вместе с вами и передаем самые теплые пожелания, а также подтверждаем свою сердечную близость и братскую любовь”, – говорится в сообщении.

Он отметил, что даже через сотни, тысячи лет эта радость Рождества Христова не потеряет своего значения, ведь это – событие, произошедшее один раз в истории, однако которое имеет силу в вечности.

“Это величественное проявление милости Божией к грешному человечеству, потому что Единородный Сын Божий – Господь наш Иисус Христос – ради нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес. Он направил нас на путь добра и любви, благочестия и правды. Христос в древности родился в Вифлееме, но с тех пор он приходит для новых и новых поколений, представляя себя в сердце каждого из нас, даря нам веру, любовь и надежду”, – добавил он.

Епифаний подчеркнул, что событие Рождества Христова – это то, что объединяет всех христиан, независимо от календаря, страны проживания или национальности.

“Пусть свет этого великого праздника преодолевает все преграды и недоразумения между людьми, украшает души добродетелями христианского благочестия, а сердца и уста объединяет общей благодарственной молитвой!” – резюмировал он.