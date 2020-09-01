Митрополит ПЦУ Александр Драбинко заболел COVID-19

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“Для предотвращения недопонимания и кривотолков своим долгом считаю целесообразным уважительно сообщить, что в результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил “позитивный” результат”, – говорится в сообщении.

Драбинко отметил, что классические симптомы коронавируса у него отсутствуют. Но до 15 сентября он будет находиться на карантине.

“Источник инфицирования, время и место — неопределенны. В связи с этим, согласно предписанию врача нахожусь до 15 сентября на карантине. Классические симптомы — пока отсутствуют. Температура в норме. Людей, с которыми имел контакт в последние дни прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу”, – добавил он.