Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
“Жизни темнокожих имеют значение”, — написал Ромни.
Сенатор опубликовал у себя две фотографии с демонстрации в связи с гибелью в штате Миннесота афроамериканца Джорджа Флойда.
Ромни стал первым из сенаторов-республиканцев, своим участием поддержавших массовый протест, отмечает The Washington Post. Он прошел вместе с манифестантами по Пенсильвании-авеню.
.@MittRomney is marching with a group of nearly 1,000 Christians to the White House. Here he is on video saying why he’s walking: “… to make sure that people understand that Black Lives Matter” https://t.co/KCxJNchCMs pic.twitter.com/Za0Am2WL8g
— Hannah Natanson (@hannah_natanson) June 7, 2020
Политик заявил, что хочет найти “способ положить конец насилию и жестокости, а также сделать так, чтобы люди понимали, что жизни темнокожих имеют значение”.
Во время марша Ромни сказал репортеру NBC: “Нам нужен голос против расизма. Нам нужно много голосов против расизма и против жестокости. Нам нужно встать и сказать, что черные жизни имеют значение”.
.@SenatorRomney marching in front of the WH: “We need a voice against racism, we need many voices against racism and against brutality. And we need to stand up and say black lives matter.” (w/ @alivitali) pic.twitter.com/rGrXvM6wty
— Haley Talbot (@haleytalbotnbc) June 7, 2020
Другие законодатели, в том числе из Демократической партии Камала Харрис и Элизабет Уоррен, также недавно присоединились к протестам против расового неравенства и жестокости полиции после смерти Флойда в День поминовения в Миннеаполисе.
Ранее сообщалось, что все большее число видных республиканцев обсуждают, как далеко может зайти противостояние, что они могут и не переизбрать Трампа, а то и вовсе проголосовать за Джозефа Байдена – кандидата от демократов.
Ситуация обострилась после жесткой реакции Трампа на протесты против расовой дискриминации и жестокости полиции, в то время, как страна была третьим эпицентром в мире по распространению коронавируса.
Напомним, ранее в Миннеаполисе полицейские задержали темнокожего мужчину. При задержании один из полицейских применил удушающий прием, наступив коленом на шею мужчины. При этом задержанный, 46-летний Джордж Флойд, неоднократно говорил белому офицеру, что не может дышать. Вследствие жестокого задержания мужчина скончался. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стало удушение.
- 28 мая в США вспыхнули массовые протесты против расизма и полицейской агрессии, связанные с убийством темнокожего Джорджа Флойда белыми полицейскими. Протесты продолжаются по сей день.
- По состоянию на 4 июня во время протестов в США уже были задержаны более 10 тысяч человек.
- В Бристоле, на западе Англии, протестующие против расизма и дискриминации свергли с пьедестала и затопили в Эйвоне бронзовую статую знаменитого земляка, предпринимателя, работорговца Эдварда Колстона.
- Итальянский блогер Кьяра Ферраньи поддержала акции против расизма, которые проходят по всему миру, в память о погибшем в США Джордже Флойде.