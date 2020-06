Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

“Жизни темнокожих имеют значение”, — написал Ромни.

Сенатор опубликовал у себя две фотографии с демонстрации в связи с гибелью в штате Миннесота афроамериканца Джорджа Флойда.

Ромни стал первым из сенаторов-республиканцев, своим участием поддержавших массовый протест, отмечает The Washington Post. Он прошел вместе с манифестантами по Пенсильвании-авеню.

. @MittRomney is marching with a group of nearly 1,000 Christians to the White House. Here he is on video saying why he’s walking: “… to make sure that people understand that Black Lives Matter” https://t.co/KCxJNchCMs pic.twitter.com/Za0Am2WL8g

Политик заявил, что хочет найти “способ положить конец насилию и жестокости, а также сделать так, чтобы люди понимали, что жизни темнокожих имеют значение”.

Во время марша Ромни сказал репортеру NBC: “Нам нужен голос против расизма. Нам нужно много голосов против расизма и против жестокости. Нам нужно встать и сказать, что черные жизни имеют значение”.

.@SenatorRomney marching in front of the WH: “We need a voice against racism, we need many voices against racism and against brutality. And we need to stand up and say black lives matter.” (w/ @alivitali) pic.twitter.com/rGrXvM6wty

— Haley Talbot (@haleytalbotnbc) June 7, 2020