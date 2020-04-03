В Лондоне огласили шорт-лист номинантов Международной Букеровской премии 2020 года, которая присуждается в области литературы.

Об этом сообщили организаторы премии.

Шорт-лист 2020 года включает шесть книг, переведенных с пяти языков: фарси, испанского, немецкого, голландского и японского.

В частности:

The Enlightenment of the Greengage Tree (“Просвещение сливового дерева”) – Шокуфех Азар, Иран;

The Adventures of China Iron (“Приключения китайского железа”) – Габриэла Кабезон Камара, Аргентина;

Tyll (“Тиль”) – Даниэль Кельманн, Германия;

Hurricane Season (“Сезон ураганов”) – Фернанда Мелхор, Мексика;

The Memory Police (“Полиция памяти”) – Йоко Огава, Япония;

The Discomfort of Evening (“Вечерний дискомфорт”) – Марике Люкас Рейневелд, Нидерланды.

Три из романов – “Просвещение сливового дерева”,”Приключения китайского железа” и “Тиль” – вдохновлены историей своих стран, а именно исламской революцией 1979 года в Иране, культурой еврейских гаучо в 1870-х годах в Аргентине и Тридцатилетней войной в Германии.

Другие три произведения описывают, как травма, вызванная насильственными действиями или эмоциональной потерей, формирует опыт человека и его отношение к миру.

Победителей Международной Букеровской премии 2020 года назовут 19 мая. Денежный приз – составляет 50 тыс. фунтов стерлингов, его делят между собой писатель и переводчик.