У Міжнародній організації цивільної авіації (ICAO) назвали примусову посадку пасажирського літака Ryanair в аеропорту Мінська такою, що суперечить Чиказькій конвенції.

Про це йдеться у твіті організації.

В ICAO зазначили, що “серйозно стурбовані явно примусовою посадкою” борту з пасажирами.

“Ми сподіваємося, що більше інформації буде офіційно підтверджено зацікавленими країнами та операторами”, – сказали в ICAO.

Чиказька конвенція 1944 року стосується основних принципів роботи міжнародної авіації, правил польотів над територією країни-учасниці, принципів національної належності повітряного судна, тощо.

Чиказька конвенція діє однаково в умовах війни і надзвичайних ситуацій, незалежно від того, які країни знаходяться в конфлікті.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, білоруська влада підняли винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.