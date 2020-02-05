В январе 2020 года международные золотовалютные резервы Украины выросли почти на 1 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

“По состоянию на 1 февраля 2020 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 26 292,8 млн дол. США (в эквиваленте)”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе они выросли на 3,9 %, достигнув самого высокого уровня с ноября 2012 года.

“Увеличение международных резервов в январе обусловлено как успешным размещением правительством еврооблигаций, так и операциям Национального банка – по управлению резервами и на валютном рынке”, – пояснили в НБУ.

В частности, в конце января Правительство разместило облигации внешнего государственного займа на 1 250,0 млн евро. В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 656,1 млн дол. США (в эквиваленте), из которых 602,2 млн дол. США – на выполнение обязательств по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте.

При этом, в январе на рынке наблюдалось несколько меньшее предложение валюты со стороны экспортеров из-за значительных объемов полученного ими возмещения НДС и определенная активизация импортеров после праздничных распродаж. Однако, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили в январе объемы продаж на 98,0 млн долл. США.

В регуляторе подчеркнули, что такой объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций Правительства и Национального банка.