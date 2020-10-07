Об этом сообщили в Национальном банке Украины.
В общем, динамику резервов в течение сентября определяли операции правительства по управлению государственным долгом, операции НБУ на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов.
Так, общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 2 664,8 млн долл. США (в эквиваленте). В частности, 2 211,7 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций (ОВГЗ), 417,4 млн долл. США – на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 445,0 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 111,9 млн долл. США – от размещения ОВГЗ.
Отмечается, что текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
- Международные резервы Украины в июне 2020 увеличились более чем на 3 млрд долл. – до 28,516 млрд долл. США (в эквиваленте).