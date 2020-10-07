Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 8,7 % и по состоянию на 1 октября по предварительным данным составили 26 525,7 млн. долл. США (в эквиваленте).

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

В общем, динамику резервов в течение сентября определяли операции правительства по управлению государственным долгом, операции НБУ на межбанковском валютном рынке и переоценка финансовых инструментов.

Так, общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 2 664,8 млн долл. США (в эквиваленте). В частности, 2 211,7 млн долл. США были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций (ОВГЗ), 417,4 млн долл. США – на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления в пользу правительства составляли 445,0 млн долл. США (в эквиваленте), в том числе 111,9 млн долл. США – от размещения ОВГЗ.

Отмечается, что текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.