Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.
“Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долл. США в эквиваленте, согласно Инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума – больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличить международные резервы в целом на 4,5 млрд долл. США в год Национальному банку удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну. Наращивание международных резервов произошло в год проведения выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране.
Кроме того, по итогам года чистая покупка валюты НБУ составила 7,9 млрд долл. США, что является самым высоким показателем за последние 14 лет.
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