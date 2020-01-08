По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22 % и на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долл. США (в эквиваленте).

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

“Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долл. США в эквиваленте, согласно Инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума – больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличить международные резервы в целом на 4,5 млрд долл. США в год Национальному банку удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну. Наращивание международных резервов произошло в год проведения выборов и осуществления пиковых выплат по внешнему государственному долгу, что является дополнительным свидетельством укрепления макрофинансовой стабильности в стране.

Кроме того, по итогам года чистая покупка валюты НБУ составила 7,9 млрд долл. США, что является самым высоким показателем за последние 14 лет.