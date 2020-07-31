Об этом сегодня проинформировали в пресс-службе “Укрэнерго”.

“Арбитражный суд в Париже (Франция) 16 июля 2020 года начал рассмотрение дела по незаконному захвату Российской Федерацией (РФ) инфраструктурных объектов НЭК “Укрэнерго” на территории АР Крым”, – отмечается в сообщении.

Производство по делу ведется в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Местом рассмотрения дела был определен город Париж.

В рамках дела “Укрэнерго” требует компенсации за нарушение Россией Соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года (а именно за захват во время незаконной аннексии Крыма магистральных сетей и других объектов, принадлежащих “Укрэнерго”). Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций “Укрэнерго” в Крыму.

“На сегодняшний день арбитражный суд отказал российской стороне в ходатайстве о возможности подать запрос на разделение производства на этап определения юрисдикции дела и этап рассмотрения по существу до того, как НЭК “Укрэнерго” будет подано в суд свое развернутое исковое заявление”, – говорится в сообщении.

Стоимость активов “Укрэнерго”, по которым подан иск, будет установлена после проведения оценки.

Интересы “Укрэнерго” в споре с Россией представляет международная юридическая фирма LALIVE со штаб-квартирой в Швейцарии. Она имеет большой международный опыт в области энергетики и горной промышленности (и в частности успешный опыт поддержки исков украинских компаний к РФ в связи с экспроприацией активов).