8 декабря 2020 весь мир отмечает Международный день художника. Среди самых известных украинских художников можно назвать: Тараса Шевченко, Казимира Малевича, Михаила Врубеля, Екатерину Билокур, Марию Примаченко, Ивана Марчука, Анатолия Криволапа. Но это далеко не полный список талантливых украинских художников.

#Буквы в этот день решили вспомнить о пяти украинских художницах, о которых стоит знать.

История праздника

Праздник был учрежден в 2007 году по инициативе Международной ассоциации “Искусство народов мира”. Кроме того, День художника отмечают еще и 25 октября – в день рождения Пабло Пикассо, одного из самых выдающихся художников XX века.

Рисовать человечество начало довольно давно – об этом свидетельствуют наскальные рисунки, сохранившиеся до сих пор.

В Древнем Египте художники пользовались особым уважением. Считалось, написанные изображения обладают магическим эффектом. В средние века главными направлениями искусства были иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения приобрел популярность портретный жанр, который является актуальным и сегодня.

День художника отмечается в Украине во второе воскресенье октября согласно указу президента (№ 1132/98) от 9 октября 1998 года.

Самые известные украинские художницы

Александра Экстер

Отец художницы – белорус, мать – гречанка. Родители переехали из Белоруси в Киев, и Ася (так называли ее друзья) стала киевлянкой. Окончила гимназию Святой Ольги и Киевское художественное училище. Вместе с ней здесь учились будущие авангардисты Александр Богомазов и Александр Архипенко.

Позже Александра уехала в Париж на учебу, но в парижской академии учили тому же, что и в Киеве. Киевский приятель Экстер в Париже познакомил ее с сторонником нового искусства поэтом Аполлинером, а тот отвел в мастерскую Пикассо. Там она и нашла новую философию искусства.

Екатерина Билокур

Екатерина Билокур родилась 7 декабря 1900 года в Полтавской губернии. Очень рано Екатерина начала проявлять способности к рисованию. Девочка сама делала себе кисточки из шерсти животных и веточек деревьев, а красками были настои свеклы, бузины, калины. Родители никак не одобряли увлечение дочери и очень часто за это ругали. Из-за отсутствия школьного образования Екатерина не смогла учиться в высших учебных заведениях, хотя очень хотела.

Однако случай все же сделал Екатерину Билокур известной. Ее работы выставлялись в Киеве, Москве и Париже. Именно в Париже на полотна Билокур обратил внимание Пабло Пикассо. Он сказал о Билокур: “Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили заговорить о ней весь мир!”.

Екатерину Билокур приняли в Союз художников Украины, а еще она получила звание Народного художника Украины.

Мария Примаченко

Украинская народная художница, представительница “наивного искусства”, родилась 30 декабря 1908 в селе Болотня Киевской губернии.

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Марию Примаченко признали и заметили, когда ей было 28 лет. Она уже посещала школу народных мастеров, вышивала рушники, расписывала стены, рисовала картины. С 1936 года полотна Марии Примаченко начали активно показывать на международных выставках, например, в Париже.

Творчества художницы присущи фантастические звери.

Умерла художница в 1997 году, тогда Марии было 88 лет.

2009 год – по решению ЮНЕСКО – признан годом Марии Примаченко.

Алла Горская

Алла Горская была не только выдающейся художницей, но и общественным деятелем, и объединяла вокруг себя целую компанию киевских художников, поэтов и пасателей – Василия Стуса, Ивана Драча, Василия Симоненко, Ивана Светличного, Лину Костенко. Горская часто выступала в защиту арестованной украинской интеллигенции, подписывала многочисленные письма с требованиями освободить заключенных.

В 1970 году Аллу Горскую убили. Считается, что это сделали службы КГБ. После смерти Горской диссидентское движение в Киеве постепенно сошло на нет.

Татьяна Яблонская

Будущая художница родилась в городе Смоленск, Российской империи, в 1917 году. Мать была преподавательницей французского, отец – художником, графиком и преподавателем словесности. В 1928 семья Яблонских переехала в Украину, сначала в Одессу, потом в Каменец-Подольский, а затем и в Луганск. Училась Татьяна в Киевском государственном художественном институте (ныне Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры).

Считается, что Татьяна Яблонская является незыблемым лидером украинской соцреалистической живописи.

Татьяна Яблонская была лично знакома с Марией Примаченко.

Умерла художница 17 июня 2005. Ее похоронили на Байковом кладбище.