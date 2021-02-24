22-25 апреля в Одессе в седьмой раз состоится единственный в Украине международный фестиваль современной фотографии Odesa Photo Days. После экстренного и успешного перехода в онлайн-формат в 2020 году событие возвращается в офлайн с темой «Ломая стену».

«С началом пандемии нас всех разделил новый вид “четвертой стены” — экраны разных гаджетов отделили нас от физического проживания человеческого общения. Что теперь разграничивает эта стена?» — расшифровывают тему организаторы. Полный текст концепции читайте на сайте фестиваля. Визуальный стиль этого года разрабатывала дизайнерка Ольга Зарко.

Главная выставка «Кто рядом с тобой» будет экспонироваться в Музее современного искусства Одессы. В ней примут участие 10 авторов из 7 стран, в том числе трое — из Украины. Полный список участников и международного жюри, которое занималось отбором, опубликованы на сайте Odesa Photo Days.

«В этом году мы сосредоточились на выставочной программе и вечерних фотопоказах — это форматы, которые позволят придерживаться социальной дистанции и других требований карантинного времени. Большинство событий будет происходить под открытым небом. Используя опыт прошлого года, мы планируем провести одну или несколько событий онлайн с иностранными участниками», — рассказывает Катерина Радченко, кураторка и директорка Odesa Photo Days.

В программу 2021 года перешли выставки, которые должны были состоятся в минувшем — выставка международной исследовательской платформы PH Room в Муниципальном музее личных коллекций имени Блещунова и ретроспективная экспозиция литовской фотографии в галерее Invogue Art. В рамках Odesa Photo Days Festival 2021 также планируется открыть еще три выставки, в том числе — в публичном пространстве города.

Во время вечерних фотопоказов, кроме кураторских подборок от международных партнеров, будут представлены результаты двух всеукраинских фотоконкурсов — четвертого опен колла для подростков Future Photo Days, а также впервые объявленного Female Ukrainian Photography.

Справка

Odesa Photo Days — единственный в Украине международный фестиваль современной фотографии и образовательная платформа. Фестиваль проходит ежегодно в апреле в Одессе, Украина с 2015 года. Программа включает выставки, вечерние фотопоказы, лекции художников и кураторов, портфолио-ревью, презентации фотопроектов в формате «Открытый микрофон». Между фестивалями команда Odesa Photo Days проводит выставочные проекты и образовательные события как в Украине, так и в других странах. Участники Европейской фотоплатформы Parallel.

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