PHOTO KYIV - главная ежегодная событие в сфере искусства, посвященной фотографии, будет происходить онлайн с 2 до 20 декабря 2020 Переход в онлайн формат предоставляет новые возможности как для галерей и независимых фотографов, так и для партнеров PHOTO KYIV.

Неограниченное количество посетителей со всего мира имеет возможность попасть на ярмарку безопасно для здоровья, не нарушая социальную дистанцию. Благодаря онлайн-платформе PHOTO KYIV актуален фотографическое искусство всегда у вас в руках. Это очень упрощает механизм покупки для тех, кто не любит тратить время на разговоры. Ярмарка будет работать круглосуточно, а это значит, что любители фотографии смогут посетить виртуальные стенды в любое удобное время на сайте фестиваля https://photokyivfair.com/

В этом году фотографический ярмарка пройдет на платформе Pangram. Это художественный онлайн-пространство, в котором PhotoKyiv представят фотографии авторов из Украины, Германии, Франции, Испании, Швейцарии, Польши и Бельгии. А также будут представлены виртуальные стенды галерей: Apart11, 5.6, Maria Claudia Réseau d’Art, NewNow Gallery, Киевская Школа Фотографии, MYPH, MSG ART SPACE, ABRAMOVYCH.ART, Галерея Карась.

Кроме выставочной программы, PHOTO KYIV представляет 3 спецпроекты. Фокус двух из них – в объективе женщины, это “Women’s eye” (куратор Кароль Глозе-Пойду) и первый групповой проект Организации Женщин Фотографинь Украины (куратор Анна Мельникова). Еще один спецпроект посвященный памяти выдающегося украинского фотографа Виктора Марущенко.

Также планируется образовательная программа, включающая лекции в реальном времени в формате видеоконференций, дискуссии и презентации фотокниг.

Программа PHOTO KYIV 2020 будет насыщена, поэтому планируйте свой график, чтобы успешно пополнить или начать арт-коллекцию актуальным фотографическим искусством от 150 евро, отобранным экспертной комиссией PHOTO KYIV 2020.

Посетить событие теперь можно бесплатно.

С полной программой PHOTO KYIV 2020 можно ознакомиться на сайте https://photokyivfair.com/