Covid-19 Украина

обновлено 03.28.2020 в 14:02

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27 марта

Международный кинофестиваль «Молодость» перенесли из-за коронавируса

В связи с распространением COVID-19 и продолжением карантина в Украине, киевский международный кинофестиваль "Молодость" перенесен.

Суббота, 28 марта 2020, 15:40

Об этом сообщила пресс-служба кинофестиваля.

В частности, фестиваль “Молодость”, который должен был пройти с 30 мая по 7 июня 2020 года, перенесен на летний сезон.

“В связи с глобальным кризисом в области охраны здоровья и резким увеличением жертв COVID-19, дирекция “Молодости” приняла непростое решение о переносе кинофестиваля. Мы солидаризируемся с ограничением массовых мероприятий для безопасности людей и будем ждать улучшения общей эпидемиологической ситуации в мире. Предварительно проведение 49-й “Молодости” запланировано с 22 по 30 августа 2020 года, но окончательные даты будут зависеть от дальнейшей динамики распространения вируса COVID-19 и соответствующих карантинных мероприятий в Украине и за рубежом”, – прокомментировал решение наблюдательный совет КМКФ.

Следует отметить, что в этом году киевская “Молодость” отмечает свой 50-летний юбилей.

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Теги: COVID19, кинофестиваль, Молодость

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