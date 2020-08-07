В программе мероприятия: поэтические чтения, дискуссии и презентации новых книг, которые увидят свет в издательстве “Меридиан” специально к фестивалю. Среди них – поэтические сборники “Naked One” Юрия Издрика и “За такие грехи Бог еще поблагодарит” Тани Малярчук, а также прозаические – “Малый украинский роман” Андрея Любки и “Порт Житани” Олеся Ильченко.

Фокусное тема фестиваля – “По следам Целана”.

“Из-за пандемии и карантина, – рассказывает его директор Евгения Лопата, – мы изменили концепцию фестиваля по проведению событий в местах, связанных с жизнью и творчеством Пауля Целана, на безопасный для нашей аудитории формат. И теперь проведем мероприятия в Летнем театре в парке имени Т. Шевченко и в Центральном Дворце культуры (III этаж), чтобы рассадить публику на безопасном расстоянии и, конечно, во время событий придерживаться всех требований по проведению мероприятий в условиях карантина. Для гостей фестиваля мы все же организуем серию экскурсий по Черновцам”.

Участниками нынешнего MERIDIAN CZERNOWITZ станут около 20 художников из 5 стран. В частности: Маттиас Бут, Нора Боссонг, Ульрике Альмут Зандиг (Германия); Рихард Валл (Австрия) Ингрид Фихтнер, Рольф Германн (Швейцария) Тал Нитзан (Израиль). Из украинских авторов на фестивале выступят: Юрий Андрухович, Таня Малярчук, Сергей Жадан, София Андрухович, Андрей Любка, Юрий Издрык, Петр Рыхло, Марк Белорусец, Александр Бойченко, Бронислав Тутельман.

Вход на все мероприятия свободный. Мероприятия будут сопровождаться переводом на немецкий и украинский языки.

Фестиваль проходит в рамках проекта “Пауль Целан 100. Меридиан великого мастера немецкого языка Черновцы-Париж-Вечность” при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии в рамках программы “Развитие сотрудничества с гражданскими обществами в странах Восточного партнерства и в России” в кооперации с союзом Freie Ukraine Braunschweig eV Это последний этап проекту, две предыдущие части которого состоялись в 2018-2019 гг.

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