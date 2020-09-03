С 4 по 6 сентября в Черновцах продлится XI Международный поэтический фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ. Главная цель мероприятия - возвращение Черновцов на культурную карту Европы и развитие диалога между современными украинскими поэтами и их зарубежными коллегами.

В условиях жесткого карантина и внесения Черновцов в “красную зону” реализовать это кажется непростой задачей. Поэтому организаторы решили несколько изменить формат мероприятия для безопасности участников, гостей и жителей города. Поэтому фестиваль состоится онлайн. Все события будут транслироваться на официальной странице Meridian Czernowitz в Facebook и странице нашего медиапартнера “Общественное: Буковина”.

В программе фестиваля: поэтические чтения, дискуссии и презентации пяти новых книг, увидят свет в издательстве “Меридиан” специально к фестивалю. Среди них – поэтические сборники “NAKED ONE” Юрия Издрика, “За такие грехи Бог еще поблагодарит” Тани Малярчук, поэма-трактат Владимира Гаряева “Метафизический реквием”, а также прозаические – “малый украинский роман” Андрея Любки и “Порт Житан” Олеся Ильченко. Фокусная тема фестиваля – “По следам Целана”.

Участниками MERIDIAN CZERNOWITZ станут около 30 художников из 5 стран. В частности: Маттиас Бут, Нора Боссонг, Ульрике Альмут Зандиг, Надя Кюхенмайстер (Германия); Рихард Валл (Австрия) Ингрид Фихтнер, Рольф Германн (Швейцария), Тал Нитзан, Яэль Глоберман (Израиль) Юрий Андрухович, Таня Малярчук, Сергей Жадан, Святослав Вакарчук, София Андрухович, Андрей Любка, Юрий Издрик, Олесь Ильченко, Петр Рыхло, Марк Белорусец, Александр Бойченко и др. Все выступления можно будет посмотреть онлайн, а при участии украинских писателей состоятся автограф-сессии и неформальное общение у памятника (не) известному поэту (ул. О. Кобылянской, 51) с соблюдением всех карантинных норм.

Программа фестиваля: http://www.meridiancz.com/prohrama-festyvaliu-2020/

Фестиваль проходит в рамках проекта “Пауль Целан 100. Меридиан великого мастера немецкого языка Черновцы-Париж-Вечность” при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии в рамках программы “Развитие сотрудничества с гражданскими обществами в странах Восточного партнерства” в кооперации с союзом Freie Ukraine Braunschweig eV Это последний этап проекта, две предыдущие части которого состоялись в 2018-2019 гг. #CivilSocietyCooperation.

Финансовые и организационные партнеры фестиваля:

Федеральное министерство иностранных дел Германии #CivilSocietyCooperation, Посольство Германии в Украине, Литературный целановский центр, Канадский благотворительный фонд “Украинско-еврейская встреча”, Культурный фонд Pro Helvetia (Швейцария), Посольство Швейцарии в Украине, Федеральное правительство земли Каринтия, Общество Георга Дроздовского, Австрийский культурный форум, “Издательство 21”, Немецкий культурный центр “Gedankendach”, союз Freie Ukraine Braunschweig eV, центр “Априори”.

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