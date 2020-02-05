Мэр города Бучи Анатолий Федорук объяснил, почему не строится кольцевая дорога вокруг Киева.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Большой Киев”.

“Многие говорят о кольцевой дороге. Извините, а где ее строить? Мы видели несколько даже не проектов, а зарисовок. Это же не только Киев нуждается в кольцевой дороге, а вся область. Чтобы было нормальное транспортное сообщение для коммуникации между собой, через столицу”, – отметил Анатолий Федорук.

По его словам, кольцевая дорога – это государственный проект, так как муниципальный уровень не способен потянуть такой масштаб.

“И кроме разговоров, по-моему, ничего не делается”, – сказал Федорук.

На уточняющий вопрос о проекте меморандума на строительство кольцевой дороги с китайской компанией мэр Бучи ответил, что этот проект на слуху с 2009 года.

“Но не китайцы нам нужны, а желание и ответственные политические действия… Мы стараемся не ждать успешные результаты реформ, а исходя из возможностей, реализуем инфраструктурные проекты”, – подытожил Анатолий Федорук.