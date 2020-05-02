Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко открыто противостал Главе государства Владимиру Зеленскому, хотя восемь месяцев назад заявлял, что "не обсуждает приказы Президента".

Об этом 1 августа прошлого года сообщали СМИ Черкасс.

В ходе визита в город, Зеленский дал поручение Бондаренко привести в порядок инфраструктуру в двух микрорайонах города.

“Мы сейчас с ним договорились, он меня понял…”, – говорил тогда Зеленский.

Речь шла о том, что в районе улицы Корольова и в районе молокозавода нет школ, детских садов и аптек.

Мэр просил на работу год, Зеленский дал 6 месяцев.

“Сколько времени дадите, за столько и сделаем. Я не обсуждаю указы Президента”, – уверял тогда Бондаренко.

На это Зеленский ответил:

“Полгода. Это честно. И посмотрим, как за полгода строятся дороги”.

Но в условиях общенационального карантина позиция мэра города изменилась. Черкассы стали первым областным центром страны, ослабившим меры карантина на уровне исполнительного комитета городского совета, без согласования с Кабинетом Министров. По сути, Бондаренко первым среди мэров открыто противостал Президенту.

С 1 мая в Черкассах разрешили открыть магазины непродовольственных товаров и инструментов; мастерские по ремонту одежды, обуви, установке окон и дверей; рынки и ярмарки, цветочные магазины; летние площадки ресторанов; объекты спортивной инфраструктуры для тренировок.

Жителям города разрешили посещать скверы и парки.

Вследствие принятого решения, полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.

1 мая Черкасское отделение полиции внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Максимальная санкция статьи – от 5 до 8 лет лишения свободы.

Городской глава решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнение права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.

“Ничем не отличается большой строительный супермаркет от маленького магазина строительных товаров. Гражданин Украины согласно Конституции, имеет право выбора. И он, придерживаясь санитарных условий, должен посетить тот или другой магазин. Нужно заканчивать с этим. Карантин — это хорошо, но он может разрушить полностью нашу экономику”, – подчеркнул Бондаренко.

Также он отметил, что получал угрозы о том, что против него будут возбуждены уголовные дела, в том числе от высшего руководства страны.

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил мэру Черкасс юридическими последствиями за ослабление карантина.

“Отдельный пламенный привет лично от президента, а также Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины я хочу передать мэру города Черкассы, который вместе с городским советом потеряли календарь и собирались смягчать карантинные меры раньше 11 мая. Это попытка заработать политический рейтинг ценой жизни и здоровья жителей города. Это будет иметь соответствующие юридические последствия”, – заявил Президент.

Бондаренко ответил, что заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов угрожал ему из-за досрочного ослабления карантина в городе.

После этого в Офисе Зеленского заявили, что первый заместитель руководителя ОПУ не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.

“Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы. Однако этот факт никак не повлияет на ход событий – именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями”, – отметили в пресс-службе.

Также Бондаренко напомнил Зеленскому его предвыборные обещания.

“И я кратко хочу сказать: господин Президент, я думал, что, когда вы победите, в Украине будет закон один для всех. Придет весна, у нас зелено, и будем сажать: только не городских голов, а коррупционеров. Я думал, что вы будете сажать за кнопкодавство. Я думал, что вы будете сажать своих соратников за “Велюр”… И вы знаете, мы готовы отвечать, но только после ваших однопартийцев. А сейчас, как в том фильме о Крыме: Черкассы будут сопротивляться! Запомните, Черкассы — свободный казацкий город и, если нужно объединить Украину — мы объединим Украину. Помните, что никто в жизни не победил Черкассы, не победил Холодный Яр, не победил дух Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко! Помните это!” – отметил мэр Черкасс.