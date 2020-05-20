Об этом Бондаренко заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

“Вы говорите, что я мэр-бандит? Все те уголовные дела, которые открывали против меня, их открывали за мою политическую деятельность, в том числе и за то, что вы стали президентом”, – сказал он.

При этом мэр также подчеркнул, что Зеленскому “нечего ловить на местных выборах в Черкассах”.

Также Бондаренко поинтересовался, чем занимался Зеленский во время протестов на Майдане.

“Хотел бы вас спросить, где вы были в 2013 и 2014 годах, когда я был на Майдане, боролся за независимость украинского народа, когда вы танцевали на корпоративах?” – спросил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, так как против того открыто 19 уголовных производств.

Ранее власти Черкасс приняли решение досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. В связи с этим полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.

Городской голова решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнивание права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.