Городской голова Черкасс Владимир Бондаренко заявил, что получил повестку на допрос в связи с досрочным ослаблением карантинных ограничений в городе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Свежая прилетела … власть новая, методы старые”, – написал Бондаренко.

Он также опубликовал фотографию вызова на допрос в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина в Черкассах. Согласно вызову, допрос Бондаренко должен состояться в понедельник, 4 мая.

Ранее, сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД из-за досрочного ослабления карантина. Зеленский назвал действия местных властей, попыткой заработать политический рейтинг.