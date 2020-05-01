Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Свежая прилетела … власть новая, методы старые”, – написал Бондаренко.
Он также опубликовал фотографию вызова на допрос в качестве свидетеля по делу о досрочном ослаблении карантина в Черкассах. Согласно вызову, допрос Бондаренко должен состояться в понедельник, 4 мая.
Ранее, сегодня в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский передал “пламенный привет” мэру Черкасс от СБУ и МВД из-за досрочного ослабления карантина. Зеленский назвал действия местных властей, попыткой заработать политический рейтинг.
- Напомним, что полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс, которая решила досрочно ослабить карантинные ограничения в городе.