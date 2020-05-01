Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко ответил на открытие уголовного производства по поводу ослабления в городе карантина.

Мэр записал видеообращение, которое было опубликовано на его странице в Facebook.

“Черкасский исполнительный комитет принял решение, чем позволил строительным магазинам, учреждениям бытового обслуживания населения работать. Это решение вызвало бурную реакцию, начиная от правоохранительных органов, заканчивая СБУ, понятно, что из Киева звонили. Меня, мэра, никакими уголовными делами не запугать. В том числе от высших должностных лиц нашей страны”, – сказал он.

При этом Бондаренко подчеркнул, что на данный момент в Черкассах многие уголовные дела остаются нераскрытыми.

“Начиная от убийств, заканчивая в год более 200 завладения транспортными средствами. Нужно расследовать эти дела, а не решение, которое принял Черкасский исполнительный комитет”, – считает мэр.

По мнению городского головы, решением об ослаблении карантина в Черкассах была восстановлена социальная справедливость.

“Ничем не отличается большой строительный супермаркет от маленького магазина строительных товаров. Гражданин Украины согласно Конституции имеет право выбора. И он, придерживаясь санитарных условий, должен посетить тот или другой магазин. Нужно заканчивать с этим. Карантин — это хорошо, но он может разрушить полностью нашу экономику”, – подчеркнул Бондаренко.