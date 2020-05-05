Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко не стал отвечать на вопросы ведущего о причинах решения ослабить меры карантина в городе, сбежав со студии программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Это произошло во время прямого эфира программы от 4 мая.

Ведущий шоу, Вадим Карпьяк напомнил господину Бондаренко о том, что вначале введения общенационального карантина, 14 марта, тот заявлял:

“Я просил бы вас (правоохранителей) жестче действовать в данной ситуации. Время пришло. Демократия, которая сейчас, ни к чему хорошему не приведет”.

Ведущий спросил у мэра, связано ли решение исполнительного совета Черкасс о существенном ослаблении карантина с предстоящими местными выборами.

“Некоторые политические обозреватели написали по этому поводу, что в этой ситуации вы действовали не столько с экономических, сколько с политических мотивов, накануне местных выборов в октябре”, – спросил ведущий.

Мэру такой вопрос не понравился. Он заявил, что в Черкассах карантин был самый жесткий, а население полтора месяца было на самоизоляции, благодаря чему удалось удержать распространение коронавирусной инфекции, имея невысокий показатель заболеваемости.

Он считает, что пока в Черкассах был строгий карантин, их чиновники наблюдали за “двойными стандартами” соблюдения ограничений.

“Я не хочу дискутировать о том, что происходит в стране. Я не хочу забирать время… Я не хочу тратить ни свое драгоценное время, ни ваше. У меня чрезвычайно много работы в моем городе, Черкассах… Государственная власть в Украине сегодня так далека от граждан, как я от космоса… Чтобы не тратить ваше время, я благодарен вам за приглашение, и еду в Черкассы, чтобы работать”, – заявил мэр и покинул студию, несмотря на просьбы ведущего остаться и ответить на интересующие общество вопросы.

На видео с 1 часа 49 минут

Стоит отметить, что программа длилась 2 часа и 12 минут, но Бондаренко решил покинуть студию только за 20 минут до окончания.

Также Бондаренко отметил, что высказал позицию не только Черкасс, но и городских глав других населенных пунктов.

В свою очередь Роман Боднар, глава Черкасской ОГА, заявил, что считает действия коллеги политическим пиаром накануне выборов, обосновав свое предположение.

Ранее власти Черкасс приняли решение досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. В связи с этим полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.

Городской голова решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнивание права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.