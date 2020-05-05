Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко назвал Президента Владимира Зеленского диктатором и признался, что поддерживал его на выборах.

Об этом шла речь в эфире телеканала “Наш“.

По словам мэра, Украина является парламентско-президентской республикой, однако Президент ведет себя как диктатор.

“Мне кажется, насколько меня память не подводит, парламентско-президентская республика. И есть разные формы правления. Есть монархии, где монарх устанавливает законы и сам их придерживается. Есть диктатура, где диктатор устанавливает законы, и это законы действуют исключительно для народа. Вы мне скажите, у нас Президент Зеленский кто? Верховная Рада — монобольшинство. Премьер-министр его, все министры его. Мне кажется, он диктатор”, — сказал Бондаренко.

В то же время городской голова отметил, что поддерживал Зеленского на выборах.

“Я за него голосовал как раз и организовал — помогал — работу штаба. Вы знаете, имеем, что имеем. К сожалению, наша страна снова ошиблась”, — добавил мэр Черкасс.

Ранее власти Черкасс приняли решение досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. В связи с этим полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.

Городской голова решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнивание права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.