Об этом мэр Черкасс написал на своей странице в Facebook.

“Сегодня утром на рабочем месте не обнаружили заместителя городского главы Юрия Ботнаря. По информации его жены и отца, вчера, около 19:30, в районе городского совета чиновник отошел от своего авто на какую-то встречу. После этого его телефон отключен, а сам Юрий Андреевич не выходит на связь и не известно, где он находится”, – сказано в сообщении.

При этом Бондаренко заявил, что уже подал заявление в полицию, а также просит сообщить ему или правоохранителям любую информацию о местонахождении Ботнара.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал бандитом мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, так как против того открыто 19 уголовных производств.

Ранее власти Черкасс приняли решение досрочно ослабить карантинные ограничения в городе. В связи с этим полиция открыла уголовное производство в отношении городской власти Черкасс.

Городской голова решил объясниться, отметив, что ослабление карантина – это уравнивание права на работу тех или иных объектов собственности и инфраструктуры.